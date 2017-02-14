Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/28763078/
14 февраля 2017, 1:14 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Загитова и Гуменник лидируют после короткой программы в Эрзуруме

Россияне Алина Загитова и Пётр Гуменник лидируют после короткой программы на Европейском юношеском олимпийском фестивале в турецком Эрзуруме в соревнованиях по фигурному катанию среди одиночников.

Произвольную программу фигуристы покажут 15 февраля.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Эрзурум, Турция

Девушки. Короткая программа
1. Алина Загитова (Россия) — 58,30.
2. Анастасия Гожва (Украина) — 49,78.
3. Кристина Шкулета-Громова (Эстония) — 43,99.

Юноши. Короткая программа
1. Пётр Гуменник (Россия) — 67,56.
2. Даниэл Грассл (Италия) — 63,35.
3. Базар Октар (Турция) — 62,20.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Фигуристы Загорски и Гурейро лидируют в Финале Кубка России после короткого танца

Фигуристы Загорски и Гурейро лидируют в Финале Кубка России после короткого танца

МОСКВА, 13 фев — Р-Спорт. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро лидируют в танцах на льду после исполнения короткой программы в Финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Саранске.
Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России