Загитова и Гуменник лидируют после короткой программы в Эрзуруме
Россияне Алина Загитова и Пётр Гуменник лидируют после короткой программы на Европейском юношеском олимпийском фестивале в турецком Эрзуруме в соревнованиях по фигурному катанию среди одиночников.
Произвольную программу фигуристы покажут 15 февраля.
Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Эрзурум, Турция
Девушки. Короткая программа
1. Алина Загитова (Россия) — 58,30.
2. Анастасия Гожва (Украина) — 49,78.
3. Кристина
Юноши. Короткая программа
1. Пётр Гуменник (Россия) — 67,56.
2. Даниэл Грассл (Италия) — 63,35.
3. Базар Октар (Турция) — 62,20.
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