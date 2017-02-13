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13 февраля 2017, 22:50 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристы Загорски и Гурейро лидируют в Финале Кубка России после короткого танца

МОСКВА, 13 фев — Р-Спорт. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро лидируют в танцах на льду после исполнения короткой программы в Финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Саранске.

Тиффани <span class=error>Загорски</span> и Джонатан <span class=error>Гурейро</span> лидируют в танцах на льду после исполнения короткой программы в Финале Кубка России по фигурному катанию который проходит в Саранске. Увеличить
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Загорски и Гурейро получили за свое выступление 70,22 балла. Второе место занимают Бетина Попова и Сергей Мозгов (64,24), замыкают первую тройку Василиса Даванкова и Антон Шибнев (56,40).

Произвольную программу танцевальные дуэты представят во вторник, 14 февраля.
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