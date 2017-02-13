Американские фигуристы выпустили ролик с поздравлениями Тарасовой
На официальной странице посольства США в Москве появилось сообщение, посвященное заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой, которой сегодня исполнилось 70 лет.
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«К юбилею Татьяны Анатольевны Тарасовой: желаем всего самого лучшего настоящей легенде спорта, воспитавшей самое большое количество чемпионов — не только советских и российских, но и американских! Она живой символ способности спорта объединять народы. С днём рождения, уважаемая Татьяна Анатольевна!», — говорится в сообщении.
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