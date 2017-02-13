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13 февраля 2017, 20:29 | Зимние: Фигурное катание | Советский спорт

Американские фигуристы выпустили ролик с поздравлениями Тарасовой

На официальной странице посольства США в Москве появилось сообщение, посвященное заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой, которой сегодня исполнилось 70 лет.

1977 год. Татьяна Тарасова (слева) со своими учениками Ириной Родниной и Александром Зайцевым. Увеличить
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© РИА "Новости"

«К юбилею Татьяны Анатольевны Тарасовой: желаем всего самого лучшего настоящей легенде спорта, воспитавшей самое большое количество чемпионов — не только советских и российских, но и американских! Она живой символ способности спорта объединять народы. С днём рождения, уважаемая Татьяна Анатольевна!», — говорится в сообщении.
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Фигурист Ягудин считает тренера Тарасову своей второй матерью

Фигурист Ягудин считает тренера Тарасову своей второй матерью

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин считает своего бывшего тренера Татьяну Тарасову второй матерью. Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции.
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