Американские фигуристы выпустили ролик с поздравлениями Тарасовой

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«К юбилею Татьяны Анатольевны Тарасовой: желаем всего самого лучшего настоящей легенде спорта, воспитавшей самое большое количество чемпионов — не только советских и российских, но и американских! Она живой символ способности спорта объединять народы. С днём рождения, уважаемая Татьяна Анатольевна!», — говорится в сообщении.

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