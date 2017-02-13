Фигурист Ягудин считает тренера Тарасову своей второй матерью
МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин считает своего бывшего тренера Татьяну Тарасову второй матерью. Об этом спортсмен заявил на
пресс-конференции.
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Тарасова 13 февраля отмечает 70-летний юбилей. «Я очень долго готовился к сегодняшнему дню, можно долго перечислять, за что я благодарен Татьяне Анатольевне, — сказал Ягудин. — У меня в этой жизни есть две мамы, две настоящие мамы, которые никогда не предадут, и вторая из них — Татьяна Анатольевна. Она всегда была для всех нас крепкой капитальной стеной».
«Как и в любой семье, в которой царят гармония и понимание, Татьяна Анатольевна всегда отталкивается от того, что каждый не только говорит, но еще и слушает, что ей говорят, — добавил Ягудин. — Она не была в нашей жизни просто тренером, всегда слушала и слышала то, что до нее пытались донести».
Ягудин стал победителем Олимпийских игр 2002 года под руководством Тарасовой.
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