Фигурист Ягудин считает тренера Тарасову своей второй матерью

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Тарасова 13 февраля отмечает 70-летний юбилей. «Я очень долго готовился к сегодняшнему дню, можно долго перечислять, за что я благодарен Татьяне Анатольевне, — сказал Ягудин. — У меня в этой жизни есть две мамы, две настоящие мамы, которые никогда не предадут, и вторая из них — Татьяна Анатольевна. Она всегда была для всех нас крепкой капитальной стеной».

«Как и в любой семье, в которой царят гармония и понимание, Татьяна Анатольевна всегда отталкивается от того, что каждый не только говорит, но еще и слушает, что ей говорят, — добавил Ягудин. — Она не была в нашей жизни просто тренером, всегда слушала и слышала то, что до нее пытались донести».

Ягудин стал победителем Олимпийских игр 2002 года под руководством Тарасовой.