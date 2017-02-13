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13 февраля 2017, 17:41 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристка Радионова не теряет надежды попасть в состав сборной России на ЧМ

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российская фигуристка Елена Радионова, ставшая чемпионкой зимней Универсиады в одиночном катании, не теряет надежды попасть в состав сборной России на чемпионат мира. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Россиянки победила на Универсиаде в <nobr>Алма-Ате</nobr> с суммой 19724 балла. Увеличить
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На Универсиаде в Алма-Ате Радионова по сумме короткой и произвольной программ набрала 197,24 балла.

«Рада победе на Универсиаде, готовилась к этому старту очень ответственно, к сожалению, в произвольной программе допустила ошибку, но надеюсь, что к следующим соревнованиям я смогу устранить ее и подготовиться получше. Универсиада — это очень важный старт, который дает право конкурировать за место в составе сборной на чемпионат мира, не теряю надежды выступить в Хельсинки», — сказала Радионова.

«Следующий сезон очень важен, он стартует рано, поэтому уже потихоньку начала подготовку — подбираю музыку для программ и так далее. Пока не могу сказать будут ли у меня кардинальные изменения в программах», — подытожила фигуристка.

На чемпионате России в Челябинске Радионова по сумме двух программ набрала 209,24 балла и заняла пятое место.

Чемпионат мира в Хельсинки пройдет с 29 марта по 1 апреля.
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