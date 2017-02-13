«Так, как сейчас, меня не любили никогда». Татьяне Тарасовой — 70
Татьяне Тарасовой пришлось быть «мальчиком», не ждать похвалы от отца, раскрывать заговоры и быть нужной России. И ещё — стать великой.
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Видимо, что-то случилось...
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В понедельник, 13 февраля, юбилейная дата у великого советского и российского тренера по фигурному катанию Татьяны Анатольевны Тарасовой. За 50 лет работы дочь хоккейного гуру Анатолия Тарасова воспитала 12 только олимпийских чемпионов (точно посчитать победы на чемпионатах мира и Европы совсем сложно). Заместитель главного редактора «Чемпионата» Евгений Слюсаренко публикует монологи Тарасовой, свидетелем и соучастником которых он в разные годы становился. В том числе — совсем недавние, сделанные в студии «Матч ТВ» уже после январского чемпионата Европы.
Военное воспитание
Нас с сестрой воспитывали в большой строгости, можно сказать, почти военным образом. Всегда мыли дома полы, вытирали пыль, стирали, натирали паркет, вылизывали квартиру без разговоров. Нас воспитывали в строгости, но в большой любви и свободе.
Отец хотел мальчика
Никто не советовал мне, какой выбирать путь. Родители считали, что дети должны всё делать сами, нас никуда не устраивали, ничем особо не помогали. Мы были очень самостоятельные. Я с шести лет ездила одна по всей Москве на тренировки, и меня не провожали и не встречали. Отец хотел мальчика, хоккеиста, но родилась я. Пришлось быть «мальчиком» — я играла в футбол, в хоккей, хорошо прыгала в воду, даже имела
Никаких мыслей, кроме дела
Мы всю жизнь прожили в двухкомнатной квартире. Папа считал, что этого вполне достаточно. Он всегда говорил: пока работаешь, не отвлекайся, у творческого человека не должно быть
Здравствуй, коллега
Отец всегда считал, что все ошибки надо искать в себе и если
Дмитриева сделала меня счастливой
Быть комментатором на «Матч ТВ» — далеко не основная моя профессия, но в сумме за всю свою жизнь я ей посвятила много времени.
Таинственный интернет-собеседник
Я стараюсь сосредоточиться в основном на критических или смешанных отзывах. Их интересно читать. Мне нужен стимул, чтобы идти вперёд, чтобы решать главную задачу — привлекать внимание к нашему виду спорта. Безусловно, всё я не читаю — иначе с ума можно сойти. Скажем, есть в Интернете один человек. Пишет он не под своим настоящим именем, но по манере письма я примерно догадываюсь, кто он. Точнее, там пишут двое — мужчина и женщина. И вот к ним я прислушиваюсь.
В танцах был заговор
Моя цель — быть объективной. Нет желания
Соревнования проводятся не ради судей
Что надо менять в судействе? Знаете, я не буду в это лезть, моей оставшейся жизни не хватит, чтобы всё это разворошить. Даже не хочу на эту тему говорить. Судьи считают, что соревнования проводятся только ради них. Это не так. Они самоутверждаются. Видимо, им не удалось это сделать в спортивной карьере. Соревнования — ради спортсменов и зрителей. И именно они двигают спорт вперёд. А судьи — это помощники, а не главные действующие лица, которые безграмотно, на глазах миллионов творят безобразия. Во всяком случае на этом чемпионате.
Иногда хочется вернуться
Да, ностальгия по активной работе есть. Это не означает, что быть комментатором на «Матч ТВ» — увеселительное мероприятие, это крайне тяжёлый труд. Мы сидим там по 12 часов на комментаторских местах, поработайте языком — поймёте. Что касается возвращения к бортику… Вы знаете, мне кажется, что во мне не нуждаются.
Видимо, это зависть
Я не понимаю тех, кто выступает против ледовых телешоу, вроде как, это
Нет, не было и не будет рычагов
Я чувствую себя полностью востребованной в современной жизни. На сто процентов. До сих пор я могу работать в любой стране. В любой стране меня примут. Но я живу в России, и в России чувствую себя нужной. Комментирую на главном спортивном канале. Работаю консультантом сборной. Там тоже работы хватает. Не хочу по этому поводу пиариться, привлекать к себе внимание, рассказывая о
Никогда не хотела быть в администрации
Проблема только в том, что что у меня нет управления. Нет рычагов. Никогда нет, не было и не будет. А, как бы то ни было, люди будут обращаться к тем, у кого есть рычаги. Что я имею в виду под словом «рычаги»? Всё! Понимайте, как хотите. Я не владею никакими материальными ценностями, и никем не управляю, и никогда не хотела это делать. Я не могу людей послать на соревнования, у меня есть свое мнение, свои знания и своя точка зрения. Я отношу себя к творческим людям — тренер не должен этим заниматься. Для этого есть администрация. А я никогда не хотела быть в администрации.
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