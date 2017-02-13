«Олицетворение российского фигурного катания»: 70 лет тренеру Татьяне Тарасовой

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ТАСС рассказывает о жизненном пути прославленного специалиста.

Татьяна Тарасова — дочь легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова, который работал с ЦСКА и сборной СССР. Тарасова переняла от отца не только тренерский талант, но и необходимый для успеха в этом деле характер. Кроме того, на протяжении всей карьеры ей помогало умение разглядеть в спортсмене будущего чемпиона и довести его до победы. Отец рано поставил Таню на коньки, однако травма, полученная в 19 лет, разрушила мечты Тарасовой стать чемпионкой по фигурному катанию. Впрочем, в 1964 году она выиграла Универсиаду — в паре с Геннадием Проскуриным.

Тарасова вспоминала, что собиралась пойти поступать в ГИТИС, однако отец прямо сказал: «Артистов у нас в семье не будет». Анатолий Владимирович настоял, чтобы дочь пошла по его стопам, и Татьяна стала тренером. Первые большие успехи начинающего специалиста с известной в мире спорта фамилией пришли уже через восемь лет, когда Тарасовой не было и 30.

Тарасова никогда не боялась работы, а одним из секретов ее успеха является невероятная универсальность и погруженность в дело. Ее ученики побеждали на Олимпийских играх во всех видах программы, при этом Тарасова могла одновременно работать с несколькими звездными фигуристами, ставить им не только катание, но и хореографию. Татьяна Анатольевна не раз признавалась, что она жила своей работой, а учеников считала детьми. Своих детей у Тарасовой нет.

Тарасова трижды была замужем. С первым мужем, актером Алексеем Самойловым, она прожила лишь несколько лет, а второй супруг Василий Хоменков трагически погиб. Более 30 лет Татьяна Анатольевна была замужем за народным артистом СССР пианистом Владимиром Крайневым, который умер в 2011 году.

По воспоминаниям Тарасовой, лишь фигурное катание помогло ей пережить и эту потерю, которая продолжила цепочку трагических событий в ее семье: годом ранее скончалась ее мать Нина Григорьевна, чуть ранее — сестра Галина.

Первые чемпионы тренера Татьяны Тарасовой — танцевальный дуэт Ирины Моисеевой и Андрея Миненкова. Она взяла их еще подростками, когда ей самой было чуть за 20, и от юношеского разряда довела до звания чемпионов мира и призеров Олимпийских игр.

Первый титул Моисеевой и Миненкова, завоеванный в 1975 году на мировом первенстве в американском Колорадо-Спрингсе, был во многом случайным. По логике фигурного катания победить должны были знаменитые Людмила Пахомова и Александр Горшков, которые выиграли пять предыдущих чемпионатов мира. Однако фавориты пропустили соревнования из-за операции, сделанной Горшкову, и дуэт Тарасовой одержал победу.

С Моисеевой и Миненковым Татьяна Анатольевна проработала до 1979 года, успев при этом выиграть чемпионат мира в 1977 году и серебро на Олимпиаде 1976 года.

С 1974 года Тарасова работала с Ириной Родниной и Александром Зайцевым, которые специализировались на парном катании. Они пришли к ней от знаменитого Станислава Жука, когда молодой специалист еще не стала тренером-победителем. Что примечательно, Роднина (ставшая олимпийской чемпионкой в паре с Алексеем Улановым) и Зайцев ушли от Жука во многом из-за тяжелого характера тренера, решив работать с молодой Тарасовой, которая относилась к своим ученикам как к равным.

Несмотря на известную жесткость Тарасовой в работе и суждениях, которую она переняла от отца, без должного уважения к ученикам своих успехов она бы добиться не смогла. Но и в работе с Родниной и Зайцевым не обходилось без конфликтов — отношения с этой парой Тарасова идеальными не считала, спортсмены и тренер часто ссорились, кричали друг на друга. Но затем мирились и давали результат.

Тарасова впоследствии говорила, что считала работу с Родниной и Зайцевым временной, всего лишь до Олимпиады в Инсбруке, однако этот период растянулся еще на один олимпийский цикл. Под руководством Тарасовой Роднина и Зайцев победили на Олимпийских играх 1976 и 1980 годов, а также четырежды выиграли чемпионаты мира. На протяжении шести лет им не было равных во многом благодаря сложнейшим программам, с которыми они опережали свое время.

Работа с Родниной и Зайцевым сделала Тарасову специалистом с мировым именем. Татьяна Анатольевна продолжала выигрывать Олимпийские игры со своими учениками — в 1988 году в Калгари это сделали танцоры Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (их Тарасова называла «идеальной парой»), через четыре года в Альбервилле — Марина Климова и Сергей Пономаренко, в 1998-м в Нагано — Оксана Грищук и Евгений Платов.

В 1990-х годах Тарасова стала больше заниматься с одиночниками, и в 1998 году олимпийским чемпионом стал Илья Кулик, а через четыре года — один из самых любимых ее учеников Алексей Ягудин.

Ягудин перешел к Тарасовой после Игр 1998 года, когда Кулик решил на пике славы завершить профессиональную карьеру. Начав сотрудничать с известным специалистом, фигурист выиграл четыре чемпионата мира, а затем и Олимпиаду. Тарасова и ее молодой помощник Николай Морозов поставили Ягудину блистательные программы — «Зима» и «Человек в железной маске», а его выступление в олимпийском Солт-Лейк-Сити вошло в историю фигурного катания как практически идеальное.

Наконец, в 2006 году в Турине олимпийской чемпионкой стала японская фигуристка Сидзука Аракава, которую непосредственно к Играм готовил Николай Морозов, однако годом ранее японка прошла подготовку у Тарасовой.