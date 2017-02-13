Навка: Тарасова является олицетворением отечественного фигурного катания

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник Татьяна Тарасова отмечает 70-летие.

«От всей души поздравляю Татьяну Анатольевну с юбилеем! Она является олицетворением российского, советского фигурного катания, одной из глыб нашего вида спорта», — сказала Навка, пожелав специалисту долгих лет жизни и воспитать еще не одно поколение олимпийских чемпионов.

«Ваше появление где бы то ни было — это всегда яркое и запоминающееся событие», — добавила она.