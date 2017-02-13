Навка: Тарасова является олицетворением отечественного фигурного катания
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Знаменитый тренер Татьяна Тарасова олицетворяет собой отечественное фигурное катание. Такое мнение ТАСС выразила олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира в танцах на льду Татьяна Навка.
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В понедельник Татьяна Тарасова отмечает 70-летие.
«От всей души поздравляю Татьяну Анатольевну с юбилеем! Она является олицетворением российского, советского фигурного катания, одной из глыб нашего вида спорта», — сказала Навка, пожелав специалисту долгих лет жизни и воспитать еще не одно поколение олимпийских чемпионов.
«Ваше появление где бы то ни было — это всегда яркое и запоминающееся событие», — добавила она.
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