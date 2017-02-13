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13 февраля 2017, 9:12 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Навка: Тарасова является олицетворением отечественного фигурного катания

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Знаменитый тренер Татьяна Тарасова олицетворяет собой отечественное фигурное катание. Такое мнение ТАСС выразила олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира в танцах на льду Татьяна Навка.

Навка также отметила что тренер отмечающая 70-летний юбилей является одной из глыб фигурного катания. Увеличить
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В понедельник Татьяна Тарасова отмечает 70-летие.

«От всей души поздравляю Татьяну Анатольевну с юбилеем! Она является олицетворением российского, советского фигурного катания, одной из глыб нашего вида спорта», — сказала Навка, пожелав специалисту долгих лет жизни и воспитать еще не одно поколение олимпийских чемпионов.

«Ваше появление где бы то ни было — это всегда яркое и запоминающееся событие», — добавила она.
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Новости Фигурного катания

Ягудин: Тарасова открыла своим ученикам дверь в будущее

Ягудин: Тарасова открыла своим ученикам дверь в будущее

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин считает, что его бывший тренер Татьяна Тарасова не только помогла стать своим ученикам настоящими профессионалами, но и открыла им дверь в будущее. Об этом он сообщил ТАСС.
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