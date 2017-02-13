Ягудин: Тарасова открыла своим ученикам дверь в будущее

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В понедельник знаменитый тренер отмечает 70-летний юбилей.

«Хочу поздравить всеми горячо любимую Татьяну Анатольевну с юбилеем! Хочу пожелать ей оставаться такой, как она есть, никогда не меняться. Потому что в ней гармонично сочетаются целеустремленность и жесткий характер во время тренировочного процесса с нежностью, лаской, добротой и любовью, которыми она окружает спортсменов», — отметил Ягудин.

«От лица всех чемпионов, которым посчастливилось с ней работать, от лица спортсменов из многих уголков земного шара хочу сказать ей огромное спасибо. Низкий поклон за то, что она подарила нам возможность не только расти и становиться настоящими профессионалами, она открыла нам дверь в будущее», — добавил он.