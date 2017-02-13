Ягудин: Тарасова открыла своим ученикам дверь в будущее
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин считает, что его бывший тренер Татьяна Тарасова не только помогла стать своим ученикам настоящими профессионалами, но и открыла им дверь в будущее. Об этом он сообщил ТАСС.
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В понедельник знаменитый тренер отмечает 70-летний юбилей.
«Хочу поздравить всеми горячо любимую Татьяну Анатольевну с юбилеем! Хочу пожелать ей оставаться такой, как она есть, никогда не меняться. Потому что в ней гармонично сочетаются целеустремленность и жесткий характер во время тренировочного процесса с нежностью, лаской, добротой и любовью, которыми она окружает спортсменов», — отметил Ягудин.
«От лица всех чемпионов, которым посчастливилось с ней работать, от лица спортсменов из многих уголков земного шара хочу сказать ей огромное спасибо. Низкий поклон за то, что она подарила нам возможность не только расти и становиться настоящими профессионалами, она открыла нам дверь в будущее», — добавил он.
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