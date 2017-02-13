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13 февраля 2017, 9:08 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Глава ФФККР Горшков пожелал Тарасовой энергии и оптимизма по случаю 70-летия

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков пожелал известному советскому и российскому тренеру Татьяне Тарасовой, отмечающей 70-летний юбилей, энергии и оптимизма.

Также глава федерации пожелал юбиляру плодотворной работы в качестве консультанта сборной России. Увеличить
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«Я сам недавно пережил такое же событие, полгода назад мне исполнилось 70 лет, — сказал Горшков ТАСС. — Тут сложно проводить какие-либо аналогии, но, безусловно, я желаю Татьяне Анатольевне крепкого здоровья, энергии, оптимизма и как можно больше счастливых и радостных дней. И, конечно, плодотворной работы в качестве консультанта сборной России».

В течение карьеры Тарасова воспитала рекордное количество олимпийских чемпионов. Среди ее учеников, выигравших Олимпийские игры, Ирина Роднина и Александр Зайцев (пары, 1976 и 1980 гг.), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (танцы, 1988 г), Марина Климова и Сергей Пономаренко (танцы, 1992 г), Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков (пары, 1994 г), Илья Кулик (мужчины, 1998 г), Оксана Грищук и Евгений Платов (танцы, 1998 г), Алексей Ягудин (мужчины, 2002 г).

Тарасова является дочерью знаменитого хоккеиста, футболиста и тренера Анатолия Тарасова.
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