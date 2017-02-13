Королева льда и пламени: Татьяна Тарасова отмечает 70-летний юбилей

С тех пор ее судьба крепко-накрепко была связана с самым изящным зимним видом спорта — фигурным катанием. 13 февраля спортсменка и тренер отмечает 70-летний юбилей.

Подобно своему великому отцу, в течение девяти лет удерживавшему вместе с Аркадием Чернышевым «Красную машину» на верхней ступени международных пьедесталов, Татьяна Тарасова достигла невероятных рекордов в своей дисциплине. Из-за травмы ей пришлось закончить выступления на льду после Всемирной Универсиады в 1966 году, и вряд ли даже она сама догадывалась, что это лишь начало ее карьеры в большом спорте.

За годы, что она работает тренером, ей удалось подготовить свыше 40 чемпионов мира и Европы, среди которых восемь обладателей золотых олимпийских медалей. Из-под крыла Тарасовой вышли Ирина Роднина и Александр Зайцев, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, Илья Кулик, Евгений Платов, Алексей Ягудин и много других чемпионов, глядя на выступления которых, Россия не раз испытывала гордость.

С 2006 года Тарасова начала работать на телевидении, выступая в качестве председателя жюри в шоу «Звезды на льду», «Ледниковый период» и «Лед и пламень, посвященных любимому виду спорта. А спустя два года она достигла высшего профессионального признания, когда ее имя увековечили в Зале Славы мирового фигурного катания. .