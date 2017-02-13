Королева льда и пламени: Татьяна Тарасова отмечает 70-летний юбилей
C юных лет Татьяна Тарасова была привычна ко льду. Родилась она в семье «отца русского хоккея» Анатолия Тарасова, который впервые поставил свою дочь на коньки в четырехлетнем возрасте.
С тех пор ее судьба
Подобно своему великому отцу, в течение девяти лет удерживавшему вместе с Аркадием Чернышевым «Красную машину» на верхней ступени международных пьедесталов, Татьяна Тарасова достигла невероятных рекордов в своей дисциплине.
За годы, что она работает тренером, ей удалось подготовить свыше 40 чемпионов мира и Европы, среди которых восемь обладателей золотых олимпийских медалей.
С 2006 года Тарасова начала работать на телевидении, выступая в качестве председателя жюри в шоу «Звезды на льду», «Ледниковый период» и «Лед и пламень, посвященных любимому виду спорта. А спустя два года она достигла высшего профессионального признания, когда ее имя увековечили в Зале Славы мирового фигурного катания. .
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