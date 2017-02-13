Татьяна Тарасова: буду развивать фигурное катание до конца жизни

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— Как вы оцениваете прогресс фигурного катания за те годы, что длится ваша блистательная тренерская карьера? Можно было раньше предположить, что женщины со временем начнут исполнять такие сложные элементы как тройной аксель, а мужчины — четверной лутц?

— Фигурное катание — это моя жизнь, поэтому я всегда смотрела в будущее и допускала, что такое возможно. В любом виде спорта находятся люди, которые являются двигателями прогресса.

Таким человеком как раз был Станислав Алексеевич Жук, который активно двигал фигурное катание вперед. Он всегда думал, что если возможно исполнить два оборота, то возможно и три, и даже четыре. Другое дело, что сейчас это воспринимается в новинку. Вот только почему, мне непонятно.

— В этой связи, если говорить о технической стороне фигурного катания, то можете предположить, какой предел человеческого организма существует в фигурном катании? Увидим ли мы в ближайшее время, к примеру, прыжок в пять оборотов?

— Я не врач и не физиолог, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Все движется и развивается, поэтому, ограничений, на мой взгляд, никаких нет.

Никто же не мог предположить, что даже двухлетние дети смогут пользоваться современными электронными гаджетами.

— Какой, на ваш взгляд, сейчас тренд: в фигурном катании акцент делается на развитии технической стороны или все-таки артистической?

— Оно развивается гармонично: и с точки зрения артистизма, и с точки зрения технического совершенства, прыжковых элементов. Развивается каждый его сегмент, и судейские правила и оценки являются отражением этого развития.

— Кстати, насколько, на ваш взгляд, современная система судейства объективна?

— Я не хочу касаться системы судейства, поскольку она меня не интересует.

— Способно ли вас еще удивить фигурное катание? Что бы вы еще хотели увидеть?

— Пока я жива, я хочу и дальше наблюдать за тем, как фигурное катание стремительно развивается. И принимать в этом активное участие. Ведь именно тренеры придумывают играют важную роль в развитии фигурного катания.

— А тренерская школа сильно преобразилась за последние десятилетия?

— Наравне со спортсменами появляются и тренеры, которые двигают фигурное катание вперед. И они продолжают появляться. Посмотрите хотя бы на то, как сейчас в России развивается одиночное фигурное катание.

Если есть тренер, то есть и результат. А за ним следует прогресс. Другое дело, что слово «тренер» нельзя отнести к каждому человеку, который занимается этим делом.

И если мы говорим о школе, то в нее подбираются специалисты, которые разделяют общие взгляды. Должна быть команда, которая способна дать результат.

— Школа российского фигурного катания до сих пор занимает лидирующие позиции в мире?

— Мы всегда были на высоте. Практически все ведущие тренеры — из России. Пример тому школа Алексея Николаевича Мишина, в которой всегда есть звезды. Школа Этери Тутберидзе, у которой целая скамейка талантливых девочек и мальчиков.

— Что же позволяет именно российским специалистам задавать тон во всем мире?

— Знание, фанатизм и глубокое знание своей профессии. А за границу наши тренеры уезжают лишь по той причине, что они не хотят жить хуже, чем другие. Российские тренеры очень хорошо знают фигурное катание, они понимают значение фразы «душой исполненный полет». Поэтому они так и ценятся в мире.

Достаточно посмотреть на успехи Рафаэля Арутюняна, с которым я работала на стадионе «Юных пионеров»… Пока нас оттуда не выгнали, а стадион — не закрыли. Теперь там непонятно что.

А человек уехал, и правильно сделал. В США он является ведущим тренером, работает на катке Мишель Кван, и в его распоряжении столько льда, сколько он захочет. Он может работать и днем, и ночью. Он создал там настоящую школу фигурного катания.

В США работают Игорь Шпильбанд, Марина Зуева, Евгений Платов. Это все российские тренеры, которые составляют цвет фигурного катания.

— Сейчас, на первый взгляд, кажется, что оснований для массового оттока тренеров за рубеж нет: фигурное катание переживает бум и необходимость в специалистах постоянно растет.

— Бум оно переживает благодаря тому, что Первый канал десять лет назад запустил проект «Ледниковый период» и тысячи людей привели своих детей на катки. И именно поэтому сейчас вся страна катается на коньках.

— А сказалось ли это на благосостоянии российских тренеров?

Цитата — Если оценивать ситуацию в целом, то российский тренер в месяц получает столько, сколько американский тренер зарабатывает за один день. Поэтому надо продолжать создавать условия для работы тренеров.

Недавно я была на «Матч ТВ», и я поинтересовалась у Тины Канделаки (генерального продюсера спортивного телеканала — Прим. ТАСС), почему канал вообще не показывает фигурное катание. Она ответила, что «Матч ТВ» показывает только то, что приносит деньги. А это то, что смотрят люди. Выходит, что нас не смотрят. Что фигурное катание, по сути, вынуждено просить, чтобы его показывали. Слышать такое унизительно.

— Довольно странно.

— Да, оказывается, рейтингов нет, и никто фигурное катание не смотрит и не интересуется. Но я в это слабо верю, хотя она мне и показывала цифры.

Я не понимаю, как нельзя не показывать то, что у нас не просто хорошо, а очень хорошо?! Недавно завершилось первенство России по юниорам, так его показывают только в Японии. А нам не надо, нам ничего не надо. Я с этим не согласна.

То, что дает медали и славу Родине, необходимо показывать.

— С другой стороны, нельзя не отметить, что нашей чемпионке Евгении Медведевой сейчас уделяют очень много внимания.

— Это вполне естественно, ведь она побеждает. Но у нас есть целая скамейка запасных, и мы должны знать, кто у нас дальше, показывать и гордиться ими.

Женя Медведева — уникальное создание с уникальным тренером. Но у этого тренера есть еще с десяток учеников, у другого тренера тоже. Неужели это не интересно? Мне говорят, что нет.

— Быть может, есть смысл создать специализированный канал по фигурному катанию?

— Возможно, но не вижу желающих. Нужны деньги, но мы не об этом. Мы — тренеры и про деньги ничего не знаем.

— Тогда последний вопрос про спорт. На какой результат российские фигуристы способны на ближайшей Олимпиаде (в 2018 году зимние Игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане — Прим. ТАСС)?

— Я не гадалка и предсказать не могу. Самое главное, чтобы нас допустили. А дальше мы уж постараемся.

Тренеры не могут отвечать за головотяпство чиновников от спорта, которым плевать на нас. Получилось же так, что мы от них зависим. Мы этого не хотим.

Раз встает вопрос о том, допустят нас на Олимпиаду или нет, значит, что-то было сделано неправильно. И не мы своими результатами на это повлияли, поэтому отвечать за то, что сделали другие, мы не хотим. Мы будем отвечать только за себя и служить нашему Отечеству.?

Беседовал Артем Кузнецов.