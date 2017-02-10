Фигурист Коляда отказался от участия в Финале КР из-за проблем со спиной

Финал Кубка России пройдет в Саранске 13—17 февраля .

«Мы собирались почти до вчерашнего дня участвовать в Финале Кубка России, но сегодня приняли решение не ехать. Заболела спина, и доктора пока дали нам отвод от соревнований и большой нагрузки. Ничего серьезного, это не травма, а мышечные спазмы с отеком. По словам докторов, они возникли из-за большой нагрузки, а с позвоночником все в порядке. Просто надо немного приостановиться и поделать восстановительные процедуры. Так что займемся здоровьем», — сказала Чеботарева по телефону.

«Сейчас Миша ходит на массаж и иглоукалывание. На тренировках пока прыгаем только тройные прыжки, четверных сейчас вообще не берем. Самое главное сейчас — восстановить здоровье», — подчеркнула Чеботарева.

По словам тренера, в Финале Кубка России выступят ее ученики Станислава Константинова и Павел Вьюгов, которые отправятся в Саранск с хореографом Ольгой Клюшниченко.