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10 февраля 2017, 21:09 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигурист Коляда отказался от участия в Финале КР из-за проблем со спиной

МОСКВА, 10 фев — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Бронзовый призер чемпионата Европы-2017 российский фигурист Михаил Коляда собирался принять участие в Финале Кубка России в Саранске, но был вынужден отказаться от выступления на турнире из-за проблем со спиной, заявила агентству «Р-Спорт» тренер спортсмена Валентина Чеботарева.

Финал Кубка России пройдет в Саранске 13—17 февраля.

«Мы собирались почти до вчерашнего дня участвовать в Финале Кубка России, но сегодня приняли решение не ехать. Заболела спина, и доктора пока дали нам отвод от соревнований и большой нагрузки. Ничего серьезного, это не травма, а мышечные спазмы с отеком. По словам докторов, они возникли из-за большой нагрузки, а с позвоночником все в порядке. Просто надо немного приостановиться и поделать восстановительные процедуры. Так что займемся здоровьем», — сказала Чеботарева по телефону.

«Сейчас Миша ходит на массаж и иглоукалывание. На тренировках пока прыгаем только тройные прыжки, четверных сейчас вообще не берем. Самое главное сейчас — восстановить здоровье», — подчеркнула Чеботарева.

По словам тренера, в Финале Кубка России выступят ее ученики Станислава Константинова и Павел Вьюгов, которые отправятся в Саранск с хореографом Ольгой Клюшниченко.
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