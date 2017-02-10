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10 февраля 2017, 19:49 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Горшков: Липницкая еще лечится и не готова к участию в Финале Кубка России

МОСКВА, 10 фев — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Фигуристка Юлия Липницкая не примет участие в Финале Кубка России, который пройдет в Саранске в середине февраля, спортсменка лечится и пока не приступила к тренировкам, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

МОСКВА 10 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Елена <span class=error>Дьячкова</span>. Фигуристка Юлия <span class=error>Липницкая</span> не примет участие в Финале Кубка России который пройдет в Саранске в середине февраля спортсменка лечится и пока не приступила к тренировкам заявил агентству Р-Спорт президент Федерации фигурного катания на коньках России (<span class=error>ФФККР</span>) Александр Горшков. Увеличить
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Липницкая из-за травмы тазобедренного сустава снялась с чемпионата России, который прошел в конце декабря в Челябинске. В октябре спортсменка снялась с этапа Гран-при в США, а на московском этапе в начале ноября была вынуждена прервать произвольную программу на несколько минут из-за проблем с ногой и в итоге заняла последнее, 12-е место.

«Липницкая не будет выступать в Финале Кубка России. Пока она не готова к этому. Она еще лечится и не тренируется», — сказал Горшков по телефону.

Финал Кубка России пройдет в Саранске 13—17 февраля.
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