Горшков: Липницкая еще лечится и не готова к участию в Финале Кубка России

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Липницкая из-за травмы тазобедренного сустава снялась с чемпионата России, который прошел в конце декабря в Челябинске. В октябре спортсменка снялась с этапа Гран-при в США, а на московском этапе в начале ноября была вынуждена прервать произвольную программу на несколько минут из-за проблем с ногой и в итоге заняла последнее, 12-е место.

«Липницкая не будет выступать в Финале Кубка России. Пока она не готова к этому. Она еще лечится и не тренируется», — сказал Горшков по телефону.