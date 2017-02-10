Горшков: Липницкая еще лечится и не готова к участию в Финале Кубка России
МОСКВА, 10 фев —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Фигуристка Юлия Липницкая не примет участие в Финале Кубка России, который пройдет в Саранске в середине февраля, спортсменка лечится и пока не приступила к тренировкам, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
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Липницкая
«Липницкая не будет выступать в Финале Кубка России. Пока она не готова к этому. Она еще лечится и не тренируется», — сказал Горшков по телефону.
Финал Кубка России пройдет в Саранске
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