Тен рассказал, с чем связаны его «долги» по учебе
Чемпион Универсиады-2017 казахстанский фигурист Денис Тен рассказал, в чем заключаются его «долги» по учебе в вузе, сообщает Sports.kz.
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«Под влиянием заголовков СМИ, сегодня, во время съёмок для доброго проекта, мне посчастливилось встретить профессора по Financial Statements.
Проблем с предметом и учебой у меня нет, долги связаны лишь с напряженным графиком. Тренировки, все дела.
Но образование — важная составляющая нашей жизни. Спорт не вечен, а багаж знаний — с вами навсегда, — написал Тен в своем инстаграме.
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