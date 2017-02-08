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8 февраля 2017, 9:14 | Зимние: Фигурное катание | Sports.kz

Тен рассказал, с чем связаны его «долги» по учебе

Чемпион Универсиады-2017 казахстанский фигурист Денис Тен рассказал, в чем заключаются его «долги» по учебе в вузе, сообщает Sports.kz.

Чемпион Универсиады-2017 казахстанский фигурист Денис <span class=error>Тен</span> рассказал в чем заключаются его долги по учебе в вузе сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Под влиянием заголовков СМИ, сегодня, во время съёмок для доброго проекта, мне посчастливилось встретить профессора по Financial Statements.

Проблем с предметом и учебой у меня нет, долги связаны лишь с напряженным графиком. Тренировки, все дела.
Но образование — важная составляющая нашей жизни. Спорт не вечен, а багаж знаний — с вами навсегда, — написал Тен в своем инстаграме.

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