Плющенко: Поеду на свою пятую Олимпиаду, но не знаю, в каком качестве

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«На свою пятую Олимпиаду я поеду, но пока не знаю, в каком качестве. В марте открывается моя школа, где я буду тренировать и контролировать в том числе начальный уровень. В дальнейшем я буду ездить с учениками на чемпионат России, чемпионаты мира и Европы, Олимпийские игры», — рассказал Плющенко в эфире программы «Все на матч».