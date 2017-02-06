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6 февраля 2017, 15:02 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Стал известен состав сборной РФ по фигурному катанию на юниорский чемпионат мира

Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России опубликовал состав сборной России на юниорский чемпионат мира, который пройдёт в Тайбэе с 15 по 19 марта.

Фигурное катание. Юниорский чемпионат мира. Тайбэй. Состав сборной России
Девушки: Алина Загитова, Станислава Константинова, Полина Цурская.
Юноши: Дмитрий Алиев, Александр Петров, Александр Самарин.
Танцевальные пары: Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов, Алла Лобода / Павел Дрозд, Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин.
Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Амина Атаханова / Илья Спиридонов, Алина Устимкина / Никита Володин.
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Новости Фигурного катания

Фигуристы Цурская и Самарин вошли в состав сборной России на юниорский ЧМ в Тайбэе

Полина Цурская и Александр Самарин включены в состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
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