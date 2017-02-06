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6 февраля 2017, 14:28 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристы Цурская и Самарин вошли в состав сборной России на юниорский ЧМ в Тайбэе

Полина Цурская и Александр Самарин включены в состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Юниорский чемпионат мира в Тайбэе пройдет с 15 по 19 марта.

Полностью состав сборной России на предстоящие соревнования выглядит следующим образом:

танцы на льду: Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов, Алла Лобода/Павел Дрозд, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин;.

пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Амина Атаханова/Илья Спиридонов, Алина Устимкина/Никита Володин;.

девушки: Алина Загитова, Станислава Константинова, Полина Цурская;.

юноши: Дмитрий Алиев, Александр Петров, Александр Самарин.
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