Фигуристы Цурская и Самарин вошли в состав сборной России на юниорский ЧМ в Тайбэе
Полина Цурская и Александр Самарин включены в состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
Юниорский чемпионат мира в Тайбэе пройдет с 15 по 19 марта.
Полностью состав сборной России на предстоящие соревнования выглядит следующим образом:
танцы на льду: Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов, Алла Лобода/Павел Дрозд, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин;.
пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Амина Атаханова/Илья Спиридонов, Алина Устимкина/Никита Володин;.
девушки: Алина Загитова, Станислава Константинова, Полина Цурская;.
юноши: Дмитрий Алиев, Александр Петров, Александр Самарин.
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