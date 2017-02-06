Академия фигуриста Плющенко откроется в Москве через два месяца

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.43055555555556% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQIwStWDLIk/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Дорогие друзья , сегодня наконец -то я могу поделиться с Вами очень радостным событием в моей жизни , я ждал этого очень долго , буквально через 2 месяца откроется моя Академия Фигурного Катания , в центре Москвы , с лучшими тренерами и хореографами и самое главное , в ней конечно же я буду не только тренировать , но и буду наставником для профессиональных спортсменов ! Я продолжаю кататься для вас, но мне интересно заниматься с теми , кто любит фигурное катание , потому что лёд -это моя жизнь , большую часть жизни я провёл на льду и не собираюсь нарушать традиции , двери моей академии открыты для детей со всех стран мира ! Мы будем делать невозможное -возможным , уверен у нас это получится ) тел для справок +7 915 460-58-83 Евгения Dear friends, today I finally can share with you a very happy event in my life, I have been waiting for this for a long time, just in 2 months I'm starting my Academy of figure skating in the heart of Moscow, with the best coaches and choreographers, and most importantly, of course, I will not only train, but also will be a mentor for professional athletes! I continue to skate for you, but I'm interested in engaging with those who love figure skating, because the ice is my life, most of my life I spent on the ice and do not intend to violate the traditions, doors of my academy are open to children from all over the world! We will do from the impossible - possible! I am sure we will succeed.) Phone for inquiries: +7 915 460-58-83 Eugenia</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Видео опубликовано Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-05T16:34:28+00:00">Фев 5 2017 в 8:34 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Буквально через два месяца откроется моя академия фигурного катания в центре Москвы с лучшими тренерами и хореографами, — написал Плющенко. — И, самое главное, что в ней я буду не только тренировать (детей), но и буду наставником для профессиональных спортсменов».

«Я продолжаю кататься для вас, но мне интересно заниматься с теми, кто любит фигурное катание, потому что лед — это моя жизнь. Большую часть жизни я провел на льду и не собираюсь нарушать традиции, двери моей академии открыты для детей со всех стран мира», — добавил он.

Плющенко завоевал золото Олимпиады 2006 года в одиночном катании, а также Игр 2014 года в Сочи в командных соревнованиях.