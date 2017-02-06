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6 февраля 2017, 10:43 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Академия фигуриста Плющенко откроется в Москве через два месяца

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Академия двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко откроется через два месяца в Москве. Об этом спортсмен сообщил в своем.

<em>МОСКВА 6 февраля. /ТАСС/. </em>Академия двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения <span class=error>Плющенко</span> откроется через два месяца в Москве. Об этом спортсмен сообщил в своем. Увеличить
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«Буквально через два месяца откроется моя академия фигурного катания в центре Москвы с лучшими тренерами и хореографами, — написал Плющенко. — И, самое главное, что в ней я буду не только тренировать (детей), но и буду наставником для профессиональных спортсменов».

«Я продолжаю кататься для вас, но мне интересно заниматься с теми, кто любит фигурное катание, потому что лед — это моя жизнь. Большую часть жизни я провел на льду и не собираюсь нарушать традиции, двери моей академии открыты для детей со всех стран мира», — добавил он.

Плющенко завоевал золото Олимпиады 2006 года в одиночном катании, а также Игр 2014 года в Сочи в командных соревнованиях.
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