Тен отстал в учебе из-за Универсиады-2017

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Спасибо всем за этот феерический праздник. Незабываемую поддержку. И да простит меня профессор по Financial Statements (финансовые отчеты — прим.). За это время у меня накопились нехилые долги. Даже не знаю, как ему теперь написать. Выступления здесь не прокатят», — написал спортсмен в своем Instagram.

4 февраля в Алматы завершились соревнования по фигурному катанию в одиночном разряде среди мужчин в рамках УНиверсиады 2017 года. Казахстанец Денис Тен был лучшим как в короткой, так и в произвольной программах.