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6 февраля 2017, 9:03 | Зимние: Фигурное катание | Sports.kz

Тен отстал в учебе из-за Универсиады-2017

Казахстанский фигурист Денис Тен выиграл Универсиаду-2017, однако это стоило ему «долгов» по учебе.

Казахстанский фигурист Денис <span class=error>Тен</span> выиграл Универсиаду-2017 однако это стоило ему долгов по учебе. Увеличить
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«Спасибо всем за этот феерический праздник. Незабываемую поддержку. И да простит меня профессор по Financial Statements (финансовые отчеты — прим.). За это время у меня накопились нехилые долги. Даже не знаю, как ему теперь написать. Выступления здесь не прокатят», — написал спортсмен в своем Instagram.

4 февраля в Алматы завершились соревнования по фигурному катанию в одиночном разряде среди мужчин в рамках УНиверсиады 2017 года. Казахстанец Денис Тен был лучшим как в короткой, так и в произвольной программах.

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