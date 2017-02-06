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6 февраля 2017, 0:19 | Зимние: Фигурное катание | Советский спорт

Плющенко откроет академию фигурного катания в Москве

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о скором открытии в Москве его академии фигурного катания.

«Дорогие друзья, сегодня наконец-то я могу поделиться с вами очень радостным событием в моей жизни. Я ждал этого очень долго.

Буквально через два месяца откроется моя Академия фигурного катания в центре Москвы — с лучшими тренерами и хореографами. И самое главное: в ней, конечно же, я буду не только тренировать, но и буду наставником для профессиональных спортсменов.

Я продолжаю кататься для вас, но мне интересно заниматься с теми, кто любит фигурное катание, потому что лед — это моя жизнь, большую часть жизни я провел на льду и не собираюсь нарушать традиции.

Двери моей академии открыты для детей со всех стран мира Мы будем делать невозможное возможным, — написал Плющенко в своем Instagram.
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