Плющенко откроет академию фигурного катания в Москве
Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о скором открытии в Москве его академии фигурного катания.
«Дорогие друзья, сегодня
Буквально через два месяца откроется моя Академия фигурного катания в центре Москвы — с лучшими тренерами и хореографами. И самое главное: в ней, конечно же, я буду не только тренировать, но и буду наставником для профессиональных спортсменов.
Я продолжаю кататься для вас, но мне интересно заниматься с теми, кто любит фигурное катание, потому что лед — это моя жизнь, большую часть жизни я провел на льду и не собираюсь нарушать традиции.
Двери моей академии открыты для детей со всех стран мира Мы будем делать невозможное возможным, — написал Плющенко в своем Instagram.
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