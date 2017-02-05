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5 февраля 2017, 19:20 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Пара Бойкова/Козловский выиграла ЧР по фигурному катанию среди юниоров

Спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победила на чемпионате России среди юниоров в Санкт-Петербурге.

Серебро завоевали Амина Атаханова и Илья Спиридонов, бронзу — Алина Устимкина и Никита Володин, которые поднялись на пьедестал после успешного выступления в произвольной программе.

Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Итоговое положение

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 181,58.
2. Амина Атаханова — Илья Спиридонов — 176,17.
3. Алина Устимкина — Никита Володин — 172,56.
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