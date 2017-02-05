Пара Бойкова/Козловский выиграла ЧР по фигурному катанию среди юниоров

Серебро завоевали Амина Атаханова и Илья Спиридонов, бронзу — Алина Устимкина и Никита Володин, которые поднялись на пьедестал после успешного выступления в произвольной программе.



Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Санкт-Петербург

Спортивные пары. Итоговое положение



1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 181,58.

2. Амина Атаханова — Илья Спиридонов — 176,17.

3. Алина Устимкина — Никита Володин — 172,56.