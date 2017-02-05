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5 февраля 2017, 19:00 | Зимние: Фигурное катание | Sports.kz

Фанаты оригинально поздравили Тена с победой на Универсиаде

Казахстанская фан-группа Дениса Тена подготовила для фигуриста необычный флешмоб, который был продемонстрирован самому спортсмену по итогам его выступлений.

Казахстанская <nobr>фан-группа</nobr> Дениса <span class=error>Тена</span> подготовила для фигуриста необычный <span class=error>флешмоб</span> который был продемонстрирован самому спортсмену по итогам его выступлений. Увеличить
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Болельщики в масках с портретом фигуриста спели песню о его спортивных достижениях, фанатской поддержке и о том, как его любит казахстанская публика.

Напомним, 4 февраля Денис Тен принес Казахстану десятое «золото» Универсиады, по итогам короткой и произвольной программ фигурист набрал 266,97 балла), второе место занял японский спортсмен Кэйдзи Танаке (252,09), «бронза» досталась представителю сборной Швеции Александру Майорову (246,56).

Как позже признался спортсмен, свою победу он посвятил памяти бабушки, которая недавно ушла из жизни. Кроме того, Денис Тен рассказал о том, как проходит подготовка к следующим стартам, а также о том, почему не смотрит выступления соперников перед выходом на лед.

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