Алиев и Загитова победили на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт. Дмитрий Алиев и Алина Загитова победили на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию.
Загитова в субботу показала лучший результат в произвольной программе (142,36 балла) и по сумме двух программ заняла первое место, набрав 216,82 балла. Вторую строчку заняла Станислава Константинова (200,85). Третье место у Полины Цурской (200,08).
Юноши прокатали произвольную программу ранее в субботу. Алиев в сумме набрал 247,82 балла. Второе место у Александра Петрова (240,26). Замкнул тройку лидеров Игорь Ефимчук (230,97).
Спортсмены, занявшие два первых места, квалифицируются на юниорский чемпионат мира, который пройдет
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