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4 февраля 2017, 22:29 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Алиев и Загитова победили на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. Дмитрий Алиев и Алина Загитова победили на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию.

Загитова в субботу показала лучший результат в произвольной программе (142,36 балла) и по сумме двух программ заняла первое место, набрав 216,82 балла. Вторую строчку заняла Станислава Константинова (200,85). Третье место у Полины Цурской (200,08).

Юноши прокатали произвольную программу ранее в субботу. Алиев в сумме набрал 247,82 балла. Второе место у Александра Петрова (240,26). Замкнул тройку лидеров Игорь Ефимчук (230,97).

Спортсмены, занявшие два первых места, квалифицируются на юниорский чемпионат мира, который пройдет 15—19 марта в Тайбэе. Третий участник определяется по предложению тренерского совета.
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