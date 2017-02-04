Алиев и Загитова победили на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию

Загитова в субботу показала лучший результат в произвольной программе (142,36 балла) и по сумме двух программ заняла первое место, набрав 216,82 балла. Вторую строчку заняла Станислава Константинова (200,85). Третье место у Полины Цурской (200,08).

Юноши прокатали произвольную программу ранее в субботу. Алиев в сумме набрал 247,82 балла. Второе место у Александра Петрова (240,26). Замкнул тройку лидеров Игорь Ефимчук (230,97).