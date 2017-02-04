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4 февраля 2017, 22:34 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Усталость помешала фигуристу Дмитриеву стать призером Универсиады

АЛМА-АТА, 4 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский фигурист Артур Дмитриев, ставший на Универсиаде четвертым в мужском одиночном катании, объясняет свое непопадание в призеры накопившейся усталостью. Об этом он сообщил ТАСС.

Россиянин занял четвертое место победил казахстанец Денис Тен. Увеличить
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Первое место занял казахстанец Денис Тен, второе — японец Кейдзи Танака, третье — фигурист из Швеции Александр Майоров. Два других представителя России — Андрей Лазукин и Антон Шулепов — показали девятый и четырнадцатый результат соответственно.

«Сегодня мне не хватило сил доехать, мы выступали на высоте, поэтому кататься было сложней, — заметил Дмитриев. — Из этого нужно сделать вывод, что нужно было сделать больше прокатов в таких условиях. Не до конца все продумали».

«Но все равно доволен своим выступлением. Я приехал сюда не побеждать, а решать свои определенные задачи. И у меня это получилось. Теперь меня ждет финал Кубка России, после которого я завершу сезон и начну готовиться к следующему», — подытожил спортсмен.

Дмитриев, сын двукратного олимпийского чемпиона в парном фигурном катании Артура Дмитриева и чемпионки мира по художественной гимнастике, хореографа Татьяны Дручининой. На декабрьском чемпионате России он занял восьмое место.
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АЛМА-АТА, 4 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по фигурному катанию на Универсиаде 2019 года в Красноярске обязательно сделает все, чтобы выступить на домашнем турнире лучше, чем на Играх в Алма-Ате. Об этом заявил ТАСС глава команды российских фигуристов, член исполкома Федерации фигурного катания на коньках России Леонид Хачатуров.
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