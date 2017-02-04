Усталость помешала фигуристу Дмитриеву стать призером Универсиады

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Первое место занял казахстанец Денис Тен, второе — японец Кейдзи Танака, третье — фигурист из Швеции Александр Майоров. Два других представителя России — Андрей Лазукин и Антон Шулепов — показали девятый и четырнадцатый результат соответственно.

«Сегодня мне не хватило сил доехать, мы выступали на высоте, поэтому кататься было сложней, — заметил Дмитриев. — Из этого нужно сделать вывод, что нужно было сделать больше прокатов в таких условиях. Не до конца все продумали».

«Но все равно доволен своим выступлением. Я приехал сюда не побеждать, а решать свои определенные задачи. И у меня это получилось. Теперь меня ждет финал Кубка России, после которого я завершу сезон и начну готовиться к следующему», — подытожил спортсмен.

Дмитриев, сын двукратного олимпийского чемпиона в парном фигурном катании Артура Дмитриева и чемпионки мира по художественной гимнастике, хореографа Татьяны Дручининой. На декабрьском чемпионате России он занял восьмое место.