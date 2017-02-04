Тен свое выступление на Универсиаде посвятил памяти бабушки

Как сообщалось ранее, Денис Тен завоевал золотую медаль на Универсиаде. Сегодня состоялось соревнование свободного катания.



«Сегодня я выступал у себя дома, мне было волнительно, потому что все ждали этот турнир. Его ждали все, но больше всего ждала моя бабушка. Она ушла из жизни несколько месяцев назад, я много думаю о ней. Моя бабушка была моей яркой болельщицей. Я все время думаю о ней и все выступления посвящаю. Сегодня я думал о ней, катаясь на льду, выступление я посвятил ей», — сказал фигурист.



Спортсмен также рассказал и о своем прадеде, который жил в Южной Корее и был генералом. Когда он бывает в Корее, у него есть ритуал брать камушек с его могилы. Этот камень для Дениса нечто вроде талисмана.



Также фигурист рассказал о своих дальнейших планах. Впереди Дениса ждут три турнира, подготовку к которым он начнёт сразу после Универсиады.



«У меня есть грандиозные цели, я завел свою команду. Сегодня я свежий, для меня главное показать прогресс. Поскольку у меня было много травм, я пытаюсь задействовать другие мышцы. Сегодня я как никогда чувствую своё тело. Если мне удастся принести новые медали, то однозначно моя жизнь прожита не зря», — утверждает Денис Тен.