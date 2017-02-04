Тен предложил создать профессиональную академию подготовки фигуристов в Казахстане

«Сегодня многие мне задают вопрос, куда делось ледовое шоу. Я ответил, что, к сожалению, мы в этом году ничего не могли провести, так как я был занят подготовкой к этому сезону, очень много соревнований, смена обстановки, тренеров. Сейчас я думаю, насколько у нас фантастическая арена, кроме того, в Алматы реконструировали многие объекты. Не так давно, к нам приезжали специалисты ISU, которые дали очень высокую оценку и спросили: “Денис, а почему у вас не проводят юниорские этапы, с них можно начать”. Но, я думаю, всему свое время. В будущем это все произойдет (…) Сейчас я бы хотел бы предложить “Алматы Арена” и “Халык Арена” создать стационарное ледовое шоу, сделать профессиональную академию для подготовки сильных спортсменов», — сказал Тен.



Для развития фигурного катания в стране чемпион готов приобщить именитых спортсменов из-за рубежа.



«Сегодня мы со своим тренером по общефизической подготовке, с Николаем Морозовым общались. Они всегда рады приехать, помочь вдохновить нашу молодежь, чтобы у нас фигурное катание развивалось. Я за то, чтобы в Казахстане проводилось как можно больше мероприятий по фигурному катанию, чтобы этот вид спорта продолжал развиваться и больше детей могли заниматься ради достижения каких-либо результатов», — сказал во время пресс-конференции Чемпион Универсиады-2017 Денис Тен.



Добавим, ранее Денис сообщил журналистам, что сегодняшнюю победу на Универсиаде-2017 он посвятил своей погибшей бабушке, которая по сей день является его талисманом и источником вдохновения.