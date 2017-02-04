Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/28664113/
4 февраля 2017, 20:01 | Зимние: Фигурное катание | Sports.kz

Президент НОК поздравил Тена с золотой медалью Универсиады-2017

Президент Национального Олимпийского Комитета РК Тимур Кулибаев поздравил казахстанского фигуриста Дениса Тен с завоеванием золотой медали на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде, направив в его адрес поздравительную телеграмму.

Президент Национального Олимпийского Комитета РК Тимур <span class=error>Кулибаев</span> поздравил казахстанского фигуриста Дениса <span class=error>Тен</span> с завоеванием золотой медали на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде направив в его адрес поздравительную телеграмму. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«От имени Национального Олимпийского комитета Казахстана и себя лично поздравляю тебя с яркой и заслуженной победой на Универсиаде в Алматы!

Набрав наивысшие баллы за два соревновательных дня, ты не только порадовал своих болельщиков, но и вновь продемонстрировал всему миру свой профессионализм, мастерство и талант.

Искренне желаю тебе такого же чемпионского проката на предстоящих международных стартах и успехов в завоевании олимпийской лицензии», — говорится в поздравительной телеграмме главы Национального Олимпийского комитета РК.

Сегодня, 4 февраля, мужчины в соревнованиях по фигурному катанию демонстрировали произвольную программу. Как и в короткой программе, лидером по итогам сегодняшнего дня стал лидер казахстанской сборной Денис Тен, набрав 172,06 баллов и, таким образом, завоевав первое место с общей суммой 266,97 баллов. Таким образом, в копилке Казахстана 10 золотых медалей.

Еще один наш соотечественник Абзал Ракимгалиев по итогам двух дней занял 12 место с результатом 204,23 балла.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Еще 6 новостей  Все новости
04 февраля

Назван следующий соперник Головкина после Джейкобса

«Посмотрим, что скажет Атлас, когда Головкин уничтожит Джейкобса и оставит его поломанным на ринге». Болельщики и журналисты раскритиковали известного тренера и комментатора

Дмитрий Селюк: «Не удивлюсь, если в мае-июне из u201eАктобеu201c уберут всех - от тренеров до руководства клуба»