Президент НОК поздравил Тена с золотой медалью Универсиады-2017

«От имени Национального Олимпийского комитета Казахстана и себя лично поздравляю тебя с яркой и заслуженной победой на Универсиаде в Алматы!



Набрав наивысшие баллы за два соревновательных дня, ты не только порадовал своих болельщиков, но и вновь продемонстрировал всему миру свой профессионализм, мастерство и талант.



Искренне желаю тебе такого же чемпионского проката на предстоящих международных стартах и успехов в завоевании олимпийской лицензии», — говорится в поздравительной телеграмме главы Национального Олимпийского комитета РК.



Сегодня, 4 февраля, мужчины в соревнованиях по фигурному катанию демонстрировали произвольную программу. Как и в короткой программе, лидером по итогам сегодняшнего дня стал лидер казахстанской сборной Денис Тен, набрав 172,06 баллов и, таким образом, завоевав первое место с общей суммой 266,97 баллов. Таким образом, в копилке Казахстана 10 золотых медалей.



Еще один наш соотечественник Абзал Ракимгалиев по итогам двух дней занял 12 место с результатом 204,23 балла.