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4 февраля 2017, 19:37 | Зимние: Фигурное катание | Vesti.kz

Денис Тен: Моя победа на Универсиаде получилась хорошей репетицией перед Олимпиадой-2018

Казахстанский фигурист Денис Тен прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победное выступление на зимней Универсиаде-2017 в Алматы.

Казахстанский фигурист Денис <span class=error>Тен</span> прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победное выступление на зимней Универсиаде-2017 в <span class=error>Алматы</span>. Увеличить
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— Наша сборная очень хорошо выступает. Всех хочется поблагодарить за организацию великолепного спортивного праздника. Спасибо всем кто поддерживал наших спортсменов, они старались ради болельщиков. Было волнительно выступать в Казахстане, но благодаря всеобщей поддержке я смог выиграть «золото», — отметил Тен.

— Вы начали работать с новым тренером?

— Я поменял команду, переехал в другой город и тренируюсь с Николаем Морозовым. Сейчас ставлю перед собой цель — успешно выступить на зимней Олимпиаде-2018 в Корее. Сейчас моя задача состоит в обкатывании новой программы. Теперь буду готовиться к Олимпиаде, которая состоится уже в следующем году. Моя победа на Универсиаде получилась хорошей репетицией перед Олимпиадой.

Денис Тен выиграл как короткую, так и произвольную программу на соревнованиях по фигурному катанию на Универсиаде-2017, опередив японца Кэйдзи Танаке и шведского фигуриста Александра Майорова.

Другой казахстанский фигурист Абзал Рахимгалиев, ставший 11-м в произвольной программе (68,25 балла), занял в итоге 12-е место с результатом 204,23 балла.

Таким образом, в копилке сборной Казахстана стало десять золотых, две серебряные и девять бронзовых наград.

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