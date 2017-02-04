В мужском одиночном катании первенствовал хозяин льда — Денис Тен. Серебро завоевал японец Кейдзи Танаки, бронзовым призёром стал Александр Майоров из Швеции.



Лучший из россиян, Артур Дмитриев, неудачно исполнив произвольную программу, не смог побороться за медали и занял четвёртое итоговое место.



Всемирная зимняя Универсиада. Алма-Ата, Казахстан

Фигурное катание. Мужчины



1. Денис Тен (Казахстан) — 266,97.

2. Кейдзи Танака (Япония) — 252,09.

3. Александр Майоров (Швеция) — 246,56.

4. Артур Дмитриев (Россия) — 237,82…

9. Андрей Лазукин (Россия) — 220,00…

14. Антон Шулепов (Россия) — 202,58.