Фигурист Тен завоевал золото Универсиады, Дмитриев — четвёртый
На Всемирной зимней Универсиаде в
Алма-Ате (Казахстан) завершились соревнования фигуристов.
В мужском одиночном катании первенствовал хозяин льда — Денис Тен. Серебро завоевал японец Кейдзи Танаки, бронзовым призёром стал Александр Майоров из Швеции.
Лучший из россиян, Артур Дмитриев, неудачно исполнив произвольную программу, не смог побороться за медали и занял четвёртое итоговое место.
Всемирная зимняя Универсиада.
Фигурное катание. Мужчины
1. Денис Тен (Казахстан) — 266,97.
2. Кейдзи Танака (Япония) — 252,09.
3. Александр Майоров (Швеция) — 246,56.
4. Артур Дмитриев (Россия) — 237,82…
9. Андрей Лазукин (Россия) — 220,00…
14. Антон Шулепов (Россия) — 202,58.
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