Фигурист Тен принес Казахстану десятое «золото» Универсиады-2017
Стали известны результаты соревнований в произвольной программе у фигуристов на Унивесиаде-2017 в Алматы.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Победителем после произвольной программы стал Денис Тен из Казахстана набравший 266.97 очков, второй результат — у Кэйдзи Танака из Японии — 252.09 баллов, «бронзу» завоевал швед Александр Майоров — 246.56.
Казахстанец Абзал Ракимгалиев, набравший 204.23 очков, занял 12-е место.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter