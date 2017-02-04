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4 февраля 2017, 18:06 | Зимние: Фигурное катание | Sports.kz

Фигурист Тен принес Казахстану десятое «золото» Универсиады-2017

Стали известны результаты соревнований в произвольной программе у фигуристов на Унивесиаде-2017 в Алматы.

Стали известны результаты соревнований в произвольной программе у фигуристов на <span class=error>Унивесиаде</span>-2017 в <span class=error>Алматы</span>. Увеличить
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Победителем после произвольной программы стал Денис Тен из Казахстана набравший 266.97 очков, второй результат — у Кэйдзи Танака из Японии — 252.09 баллов, «бронзу» завоевал швед Александр Майоров — 246.56.

Казахстанец Абзал Ракимгалиев, набравший 204.23 очков, занял 12-е место.

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