Фигурист Базин завоевал серебро Универсиады, выступая с высокой температурой

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По сумме двух программ россияне получили 156,96 балла. Победил украинский дуэт Александра Назарова и Максим Никитин (165,62), тройку лучших замкнули представители Германии Шари Кох и Кристиан Нойхтерн (154,0).

«Короткий танец, который был позавчера, нам удался, о чем говорят набранные баллы, — отметил Базин. — А вчера я слег, была высокая температура, да и с утра она тоже держится за 38. По жребию нам предстояло выступать последними, и во время ожидания я больше всего боялся, что мне станет совсем плохо. Поэтому произвольный танец у нас не очень получился».

«Но все равно стали серебряными призерами Универсиады, что очень хорошо, — подчеркнул спортсмен. — Нам удалось набрать на 20 баллов больше, чем в ноябре на этапе Гран-при в Москве, где мы были девятыми, но произвольный танец нам и там не очень хорошо удался. Никак мы не можем с ним справиться».

Следующим стартом для Евдокимовой и Базина должен стать финал Кубка России, который пройдет в середине февраля в Саранске.