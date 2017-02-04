Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/28662338/
4 февраля 2017, 15:13 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигурист Базин завоевал серебро Универсиады, выступая с высокой температурой

АЛМА-АТА, 4 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский фигурист Егор Базин, завоевавший серебро Универсиады в танцах на льду в дуэте с Софьей Евдокимовой, объяснил не совсем удачный прокат произвольного танца своим резко ухудшившимся самочувствием. Как сообщил ТАСС спортсмен, ему пришлось выйти в субботу на лед с температурой выше 38 градусов.

По сумме двух программ российская пара Егор Базин и Софья Евдокимова получили 15696 балла. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По сумме двух программ россияне получили 156,96 балла. Победил украинский дуэт Александра Назарова и Максим Никитин (165,62), тройку лучших замкнули представители Германии Шари Кох и Кристиан Нойхтерн (154,0).

«Короткий танец, который был позавчера, нам удался, о чем говорят набранные баллы, — отметил Базин. — А вчера я слег, была высокая температура, да и с утра она тоже держится за 38. По жребию нам предстояло выступать последними, и во время ожидания я больше всего боялся, что мне станет совсем плохо. Поэтому произвольный танец у нас не очень получился».

«Но все равно стали серебряными призерами Универсиады, что очень хорошо, — подчеркнул спортсмен. — Нам удалось набрать на 20 баллов больше, чем в ноябре на этапе Гран-при в Москве, где мы были девятыми, но произвольный танец нам и там не очень хорошо удался. Никак мы не можем с ним справиться».

Следующим стартом для Евдокимовой и Базина должен стать финал Кубка России, который пройдет в середине февраля в Саранске.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Еще 7 новостей  Все новости
4 февраля

Фигуристы Евдокимова и Базин стали вторыми на Универсиаде в танцах на льду

Прядкин: РФПЛ не против матчей в манеже, но по "Уралу" возникает много вопросов

Около 20 российских болельщиков посетят полуфинал ЧМ по бенди с финнами