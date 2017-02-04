Фигурист Базин завоевал серебро Универсиады, выступая с высокой температурой
АЛМА-АТА, 4 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский фигурист Егор Базин, завоевавший серебро Универсиады в танцах на льду в дуэте с Софьей Евдокимовой, объяснил не совсем удачный прокат произвольного танца своим резко ухудшившимся самочувствием. Как сообщил ТАСС спортсмен, ему пришлось выйти в субботу на лед с температурой выше 38 градусов.
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По сумме двух программ россияне получили 156,96 балла. Победил украинский дуэт Александра Назарова и Максим Никитин (165,62), тройку лучших замкнули представители Германии Шари Кох и Кристиан Нойхтерн (154,0).
«Короткий танец, который был позавчера, нам удался, о чем говорят набранные баллы, — отметил Базин. — А вчера я слег, была высокая температура, да и с утра она тоже держится за 38. По жребию нам предстояло выступать последними, и во время ожидания я больше всего боялся, что мне станет совсем плохо. Поэтому произвольный танец у нас не очень получился».
«Но все равно стали серебряными призерами Универсиады, что очень хорошо, — подчеркнул спортсмен. — Нам удалось набрать на 20 баллов больше, чем в ноябре на этапе
Следующим стартом для Евдокимовой и Базина должен стать финал Кубка России, который пройдет в середине февраля в Саранске.
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