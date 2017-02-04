Евдокимова и Базин завоевали серебро Универсиады в танцах на льду

АЛМА-АТА, 4 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский фигурист Егор Базин, завоевавший серебро Универсиады в танцах на льду в дуэте с Софьей Евдокимовой, объяснил не совсем удачный прокат произвольного танца своим резко ухудшившимся самочувствием. Как сообщил ТАСС спортсмен, ему пришлось выйти в субботу на лед с температурой выше 38 градусов.