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4 февраля 2017, 14:57 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Евдокимова и Базин завоевали серебро Универсиады в танцах на льду

Россияне Софья Евдокимова и Егор Базин заняли второе место в танцах на льду в соревнованиях по фигурному катанию на всемирной зимней Универсиаде в Алма-Ате.

Победили украинцы Александра Назарова и Максим Никитин, а бронзовые награды завоевали немцы Шари Кох и Кристиан Нюхтерн.

Всемирная зимняя Универсиада. Алма-Ата, Казахстан
Фигурное катание. Танцы на льду

1. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 165,62.
2. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) — 156,96.
3. Шари Кох/Кристиан Нюхтерн (Германия) — 154,00…
5. Василиса Даванкова/Антон Шибнев (Россия) — 137,86…
12. Мария Ставицкая/Андрей Багин (Россия) — 111,26.
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Фигурист Базин завоевал серебро Универсиады, выступая с высокой температурой

Фигурист Базин завоевал серебро Универсиады, выступая с высокой температурой

АЛМА-АТА, 4 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский фигурист Егор Базин, завоевавший серебро Универсиады в танцах на льду в дуэте с Софьей Евдокимовой, объяснил не совсем удачный прокат произвольного танца своим резко ухудшившимся самочувствием. Как сообщил ТАСС спортсмен, ему пришлось выйти в субботу на лед с температурой выше 38 градусов.
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