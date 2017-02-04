Евдокимова и Базин завоевали серебро Универсиады в танцах на льду
Россияне Софья Евдокимова и Егор Базин заняли второе место в танцах на льду в соревнованиях по фигурному катанию на всемирной зимней Универсиаде в
Алма-Ате.
Победили украинцы Александра Назарова и Максим Никитин, а бронзовые награды завоевали немцы Шари Кох и Кристиан Нюхтерн.
Всемирная зимняя Универсиада.
Фигурное катание. Танцы на льду
1. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 165,62.
2. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) — 156,96.
3. Шари Кох/Кристиан Нюхтерн (Германия) — 154,00…
5. Василиса Даванкова/Антон Шибнев (Россия) — 137,86…
12. Мария Ставицкая/Андрей Багин (Россия) — 111,26.
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