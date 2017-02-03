Российский фигурист Артур Дмитриев стал третьим в короткой программе на Универсиаде

В пятницу Дмитриев за свой прокат получил 87,18 балла. Первое место занял казахстанец Денис Тен (94,91), второе — японец Кейдзи Танака (89,05).

Два других представителя России Андрей Лазукин (84,74) и Антон Шулепов (76,13) показали четвертый и седьмой результат соответственно.

Произвольную программу фигуристы представят в субботу.