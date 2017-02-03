Российский фигурист Артур Дмитриев стал третьим в короткой программе на Универсиаде
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Российский фигурист Артур Дмитриев показал третий результат в короткой программе на зимней Универсиаде в Алма-Ате.
В пятницу Дмитриев за свой прокат получил 87,18 балла. Первое место занял казахстанец Денис Тен (94,91), второе — японец Кейдзи Танака (89,05).
Два других представителя России Андрей Лазукин (84,74) и Антон Шулепов (76,13) показали четвертый и седьмой результат соответственно.
Произвольную программу фигуристы представят в субботу.
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