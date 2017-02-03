Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/28656111/
3 февраля 2017, 17:42 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Российский фигурист Артур Дмитриев стал третьим в короткой программе на Универсиаде

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Российский фигурист Артур Дмитриев показал третий результат в короткой программе на зимней Универсиаде в Алма-Ате.

В пятницу Дмитриев за свой прокат получил 87,18 балла. Первое место занял казахстанец Денис Тен (94,91), второе — японец Кейдзи Танака (89,05).

Два других представителя России Андрей Лазукин (84,74) и Антон Шулепов (76,13) показали четвертый и седьмой результат соответственно.

Произвольную программу фигуристы представят в субботу.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Еще 7 новостей  Все новости
3 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя