Денис Тен: Надеюсь, оправдал надежды первого дня. Завтра — будет еще лучше!
Казахстанский фигурист Денис Тен прокомментировал свое выступление в короткой программе на Универсиаде-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
С номером «Ромео и Джульетта» Тен набрал 94,91 балла, что вывело его на первое промежуточное место.
— В первую очередь хотел бы поблагодарить всех за потрясающий прием, — сказал Тен в эфире телеканала «Казахстан». — Для меня большая честь выступать дома на таком торжественном мероприятию. Я очень долго готовился к Универсиаде.
Мы подготовили программу, которую я прежде никогда не катал. «Ромео и Джульетта» — не только историческая, но и очень интересная программа. Наша модель отличается своеобразным современным форматом. Я пытался по максимум донести этот образ на «Алматы Арене». Помимо технического и артистического отношения, я подготовил и специальные костюмы, которые отдаленно напоминают «Алматы Арену».
Мы очень сильно готовились к Универсиаду. Я рад тому, как сложился первый день соревнований для меня.
— Вы уже нашли свою Джульетту?
— Пусть это останется тайной, чтобы все Джульетты завтра поддерживали меня так же тепло и хорошо (улыбается). От всей души хочу поблагодарить всех за невероятный прием. Очень волнительно соревноваться, но я надеюсь, оправдал надежды первого дня, а завтра — будет еще лучше!
— Что нам ждать завтра?
— Я постараюсь показать такую же интересную программу и прекрасное шоу!
Отметим, что в короткой программе также выступил еще один казахстанский фигурист Абзал Рахимгалиев.
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