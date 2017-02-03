Тарасова: Радионова победой на Универсиаде доказала, что борется с трудностями
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российская фигуристка Елена Радионова, одержав победу на Универсиаде в Алма-Ате, доказала, что преодолевает трудности, возникшие у нее в нынешнем сезоне, считает известный российский тренер Татьяна Тарасова.
Радионова в декабре заняла пятое место на чемпионате России и не смогла отобраться в состав национальной команды для участия в чемпионате Европы в чешской Остраве. Фигуристка была заявлена на Универсиаду в
«Как говорят, победителей не судят. Баллы для нее немного маловатые, это не ее баллы, но победы всегда окрыляют. Лена есть Лена. У нее есть индивидуальность, она очень способный человек. У Лены трудный год, и она с ним борется, как может. И все ей в этом помогают. Думаю, у нее была одна из лучших коротких программ, как, впрочем, и произвольных», — сказала Тарасова агентству «Р-Спорт» по телефону.
«Лена катается лучше, и я рада, что она собралась, серьезно тренировалась, готовилась. Она не поехала на чемпионат Европы, и у нее было соревнование, на котором она могла себя проверить, откатала две программы. Мне понравился ее лутц — высокий и хороший, как и многие остальные прыжки. Ну, немножко “наваляла” на риттбергере — на одном и на втором. Но я все равно за нее рада, что она в этой “пульке”, что она крутится в соревнованиях и что она их выигрывает», — подчеркнула Тарасова.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter