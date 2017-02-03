Тарасова: Радионова победой на Универсиаде доказала, что борется с трудностями

Радионова в декабре заняла пятое место на чемпионате России и не смогла отобраться в состав национальной команды для участия в чемпионате Европы в чешской Остраве. Фигуристка была заявлена на Универсиаду в Алма-Ате, на которой одержала победу, набрав за два проката 196,61 балла. На прошедшем в январе чемпионате Европы с этими баллами она заняла бы четвертое место, опередив Марию Сотскову (192,52).

«Как говорят, победителей не судят. Баллы для нее немного маловатые, это не ее баллы, но победы всегда окрыляют. Лена есть Лена. У нее есть индивидуальность, она очень способный человек. У Лены трудный год, и она с ним борется, как может. И все ей в этом помогают. Думаю, у нее была одна из лучших коротких программ, как, впрочем, и произвольных», — сказала Тарасова агентству «Р-Спорт» по телефону.

«Лена катается лучше, и я рада, что она собралась, серьезно тренировалась, готовилась. Она не поехала на чемпионат Европы, и у нее было соревнование, на котором она могла себя проверить, откатала две программы. Мне понравился ее лутц — высокий и хороший, как и многие остальные прыжки. Ну, немножко “наваляла” на риттбергере — на одном и на втором. Но я все равно за нее рада, что она в этой “пульке”, что она крутится в соревнованиях и что она их выигрывает», — подчеркнула Тарасова.