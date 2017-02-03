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3 февраля 2017, 13:45 | Зимние: Фигурное катание | Vesti.kz

Фигурист Рахимгалиев: С 2014 года я был в тени и тренировался один

Казахстанский фигурист Абзал Рахимгалиев прокомментировал свое выступление в короткой программе на Универсиаде-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.

По его словам, он впервые с 2014 года вышел из тени. Фигурист признался, что рад «чистому» прокату программы.

«Сегодня испытал огромное волнение перед родными болельщиками. Думал, в основном, о том, чтобы сделать элемент, но как раз перед этим зал начинал кричать и приветствовать. С одной стороны, это давало уверенность, потому что поддержка приятна. Но с другой — поднимался уровень ощущаемой ответственности.

Я рад, что практически чисто откатал программу. Я долгое время был в тени, начиная с 2014 года. Меня тревожили травмы, были сложности в тренировочном процессе, я тренировался один. Да, был американский тренер, но чаще я работал один, — сказал Рахимгалиев.

Отметим, что короткая программа продолжается в эти минуты. На момент написания новости Рахимгалиев занимает промежуточное второе место. В прямом эфире соревнования фигуристов показывает телеканал «Казахстан».

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