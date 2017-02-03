Глава РССС: Неудача Туктамышевой на Универсиаде могла быть вызвана акклиматизацией

Туктамышева, после короткой программы занимавшая второе место с ничтожным отставанием от соотечественницы Елены Радионовой, в произвольной совершила много ошибок и осталась в итоге без медалей, финишировав четвертой.

«Проигрыш чемпионки мира свидетельствует о том, что Универсиада — очень серьезное соревнование, но говорить, что Елизавета подвела команду, нельзя, — заметил Сейранов. — Для нее эта неудача стала трагедией, и я сам не припомню такого, чтобы эта фигуристка столько раз ошибалась. Допускаю, что причиной тому стала непростая акклиматизация — ей пришлось выступать на пятый день после прилета, в самый острый период».

«Елизавета после окончания соревнований осталась в Алма- Ате и уедет домой вместе со всеми, — продолжил собеседник агентства. — Ее не нужно лишний раз успокаивать, она очень сильная спортсменка и знает, как выходить из такой ситуации».

Чемпионкой Универсиады-2017 стала Радионова, еще одна россиянка Алена Леонова заняла пятое место.