Тренер: Фигуристка Туктамышева достойна уважения, несмотря на неудачу на Универсиаде

Туктамышева, которая после короткой программы шла второй, стала четвертой по итогам произвольной программы, где допустила ряд ошибок. Победительницей стала другая российская спортсменка Елена Радионова.

«Несмотря на сегодняшнее провальное выступление Лизы, все равно отношусь к ней с глубоким уважением, она достойна его. Думаю, что многие любители фигурного катания остаются ей благодарны за то, что она дарила радость от побед во многих соревнованиях. Сейчас у нее такой период карьеры, подстерегают неудачи — это один из этапов ее карьеры, надо быть благодарным за ее достижения. Не могу сказать, с чем связано такое катание в произвольной программе, мы обязательно проанализируем», — сказал Мишин.

«Она с этим справится», — подытожил тренер.