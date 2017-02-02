Падения чемпионок. Радионова победила, но не убедила

Соревнования в женском одиночном катании на Универсиаде в Алма-Ате стояли особняком. Ещё бы — среди участниц чемпионка и два призёра чемпионатов мира. Увидеть такое собственными глазами выпадает не каждый день, а потом трибуны ледового дворца были полны. Однако феерии не получилось — хорошего проката не выдал никто. А ведь для троих российских участниц это был шанс отобраться на чемпионат мира.



Чемпионка с вопросами

Сначала о шансе. На завершившемся недавно в Остраве чемпионате Европы Евгения Медведева и Анна Погорила не дали ни малейшего повода сомневаться в том, что именно они поедут на чемпионате мира в Хельсинки. И это совершенно справедливо. А вот Мария Сотскова, которая первый сезон проводит на взрослом уровне, в Чехии завалила свою произвольную программу, но в итоге стала всё-таки четвёртой по сумме.



Потому у Елизаветы Туктамышевой и Елены Радионовой при чистом и убедительном прокате обеих программ был шанс громко заявить о своих правах на место в сборной. С большими сложностями это удалось только Радионовой. Насчёт короткой программы вопросов к ней нет. Не так шикарно и уверенно, как Елена это может, но она эту программу откатала без ошибок. Каскад из тройных лутца и тулупа, тройной риттбергер, аксель в два с половиной — всё было сделано, как и дорожки, вращения, связки.



Но откатать на том же уровне произвольную ей не удалось. Она присела во время приземления с тройного сальхова, который шёл в каскаде с лутцем, упала с тройного риттбергера, оставшись без каскада, коснулась рукой на приземлении с акселя — даже на чемпионате Европы с такими ошибками Радионова не могла бы претендовать на бронзу, в лучшем случае — на место в шестёрке. Она была так уверена в своей победе после проката, что уже рассуждала с тренером о первом месте, хотя оставалось выступить ещё одной фигуристке.



Если честно, Радионова, которой нужно было катать пусть не так, как пару лет назад, но хотя бы на уровне своих лучших прокатов текущего сезона, не показала, что она лучше Марии Сотсковой. В финале Гран-при в Марселе и на чемпионате России в Челябинске Маша свою конкурентку дважды обыграла.



Чемпионка с падениями

Для Елизаветы Туктамышевой, чемпионки мира 2015 года, чемпионат России получился провальным, как провальным выходит и весь этот сезон. Может быть, сказывается то, что Алексей Мишин пригласил к себе в группу Каролину Костнер, и теперь делит своё внимание между двумя сильными фигуристками. Может быть, есть другие причины. Но эти причины нужно найти и устранить.



Ну не может спортсменка с такими великолепными пролётными прыжками так «пролетать» на официальных стартах. В короткой программе Туктамышева сделала всё, допустив небольшую помарку на выезде с акселя. Эх, а ещё пару лет назад Елизавета прыгала тройной аксель и ради одного этого прыжка зрители заполняли трибуны. В общем, эта помарка позволила судьям отодвинуть её на второе место вслед за Радионовой с отставанием в 0,01 балла.



Но что случилось с Туктамышевой в произвольной программе? Каскад с двумя тройными тулупами, выполненный в самом начале программы и выполненный так, как может только Елизавета, остался её лучшим элементом во всём прокате. Она дважды упала с тройного лутца, упала с тройного риттбергера, во время приземления с тройного флипа коснулась рукой льда, осталась без двух каскадов, потеряла уровни на вращениях и ошиблась на дорожке шагов.



С таким прокатом о призовом месте можно было и не мечтать, хотя уровень соперниц до последнего позволял Туктамышевой на этой надеяться. Но это было бы несправедливо.

Вице-чемпионка мира 2012 года Алёна Леонова медаль заслужила гораздо больше, но падение с тройного тулупа в короткой программе и вообще менее сложный набор элементов не позволил ей побороться за награду — она сразу проигрывала около 15 баллов. В произвольной она сделала бабочку вместо тройного лутца и едва справилась с двойным каскадом аксель-тулуп, но всё остальное было достойно.



Кому проиграли?

Однако второе и третье места заняли японки Рин Нитая и Хинано Исоби. Слышали о них только совсем уж фанатичные поклонники фигурного катания. Дело в том, что ни одна из них на чемпионате Японии не попала даже в десятку сильнейших! Нельзя, конечно, говорить, что японки просто с улицы пришли — это совершенно несправедливо по отношению к ним, но можно говорить о том, какого уровня эти фигуристки.

И обе обыграли и Туктамышеву, и Леонову. Нитая вообще показала лучший прокат произвольной в своей карьере, набрав 125,28 балла. Она сорвала только тройной лутц, но всё остальное сделала чисто. Но обе японки недотягивают даже до уровня француженки Лорин Лекавалье, занявшей на чемпионате Европы пятое место, не говоря уж о более звёздных фигуристках. Вместо тройного подиума, что было бы совершенно естественно, одна золотая медаль, и та с вопросами.



Вот и разница в отношении к соревнованиям даже уровня Универсиады и к тренировкам.