Чемпионка Универсиады фигуристка Радионова недовольна прокатом в произвольной программе

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По сумме короткой и произвольной программ Радионова набрала 197,24 балла. Второе место заняла японка Рин Нитайя (187,18), третье — ее соотечественница Хинано Исобэ (174,27). Другая россиянка, Елизавета Туктамышева, которая после короткой программы шла второй, стала четвертой (172,31), ее соотечественница Алена Леонова (171,06) — пятой.

«Я расстроена тем, как откатала произвольную программу, — призналась Радионова. — Хотелось, конечно, сделать ее чисто. Но, к сожалению, не знаю, почему так получилось. Все прыжки, когда я взлетала, были легкие».

«Начало программы было очень хорошим — удался каскад три-три, но потом что-то произошло, нужно все это анализировать, — продолжила собеседница ТАСС. — Я придавала очень большое значение этому старту, ответственно к нему готовилась, и очень жалко, что не смогла показать здесь, к чему была готова».

Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.