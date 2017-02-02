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2 февраля 2017, 19:43 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Чемпионка Универсиады фигуристка Радионова недовольна прокатом в произвольной программе

АЛМА-АТА, 2 февраля. /Спец.корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская фигуристка Елена Радионова, завоевавшая золотую медаль в одиночном катании на Универсиаде в Алма-Ате, недовольна выступлением в произвольной программе и пока не может понять причин своих ошибок. Об этом ТАСС сообщила спортсменка.

По сумме короткой и произвольной программ Радионова набрала 19724 балла. Увеличить
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По сумме короткой и произвольной программ Радионова набрала 197,24 балла. Второе место заняла японка Рин Нитайя (187,18), третье — ее соотечественница Хинано Исобэ (174,27). Другая россиянка, Елизавета Туктамышева, которая после короткой программы шла второй, стала четвертой (172,31), ее соотечественница Алена Леонова (171,06) — пятой.

«Я расстроена тем, как откатала произвольную программу, — призналась Радионова. — Хотелось, конечно, сделать ее чисто. Но, к сожалению, не знаю, почему так получилось. Все прыжки, когда я взлетала, были легкие».

«Начало программы было очень хорошим — удался каскад три-три, но потом что-то произошло, нужно все это анализировать, — продолжила собеседница ТАСС. — Я придавала очень большое значение этому старту, ответственно к нему готовилась, и очень жалко, что не смогла показать здесь, к чему была готова».

Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.
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Леонова назвала свой прокат произвольной программы на Универсиаде одним из лучших в сезоне

АЛМА-АТА, 2 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладательница серебряной медали чемпионата мира 2012 года россиянка Алена Леонова считает, что на Универсиаде в Алма-Ате сумела показать один из лучших для себя в этом сезоне прокат произвольной программы. Об этом фигуристка сообщила ТАСС.
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