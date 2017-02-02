Чемпионка Универсиады фигуристка Радионова недовольна прокатом в произвольной программе
АЛМА-АТА, 2 февраля. /Спец.корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская фигуристка Елена Радионова, завоевавшая золотую медаль в одиночном катании на Универсиаде в Алма-Ате, недовольна выступлением в произвольной программе и пока не может понять причин своих ошибок. Об этом ТАСС сообщила спортсменка.
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По сумме короткой и произвольной программ Радионова набрала 197,24 балла. Второе место заняла японка Рин Нитайя (187,18), третье — ее соотечественница Хинано Исобэ (174,27). Другая россиянка, Елизавета Туктамышева, которая после короткой программы шла второй, стала четвертой (172,31), ее соотечественница Алена Леонова (171,06) — пятой.
«Я расстроена тем, как откатала произвольную программу, — призналась Радионова. — Хотелось, конечно, сделать ее чисто. Но, к сожалению, не знаю, почему так получилось. Все прыжки, когда я взлетала, были легкие».
«Начало программы было очень хорошим — удался каскад
Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.
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