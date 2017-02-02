Российская фигуристка Радионова завоевала золото Универсиады
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Елена Радионова завоевала золотую медаль на Универсиаде, которая проходит в
Алма-Ате.
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По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 197,24 балла.
Второе место заняла японка Рин Нитайя (187,18), третье — ее соотечественница Хинано Исобэ (174,27).
Другая россиянка, Елизавета Туктамышева, которая после короткой программы шла второй, стала четвертой (172,31), ее соотечественница Алена Леонова (171,06) — пятой.
Универсиада завершится 8 февраля.
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