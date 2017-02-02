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2 февраля 2017, 18:53 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Российская фигуристка Радионова завоевала золото Универсиады

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Елена Радионова завоевала золотую медаль на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

Второе место заняла японка <span class=error>Рин</span> <span class=error>Нитайя</span>. Увеличить
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По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 197,24 балла.

Второе место заняла японка Рин Нитайя (187,18), третье — ее соотечественница Хинано Исобэ (174,27).

Другая россиянка, Елизавета Туктамышева, которая после короткой программы шла второй, стала четвертой (172,31), ее соотечественница Алена Леонова (171,06) — пятой.

Универсиада завершится 8 февраля.
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Леонова назвала свой прокат произвольной программы на Универсиаде одним из лучших в сезоне

Леонова назвала свой прокат произвольной программы на Универсиаде одним из лучших в сезоне

АЛМА-АТА, 2 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладательница серебряной медали чемпионата мира 2012 года россиянка Алена Леонова считает, что на Универсиаде в Алма-Ате сумела показать один из лучших для себя в этом сезоне прокат произвольной программы. Об этом фигуристка сообщила ТАСС.
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