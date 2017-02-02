Российская фигуристка Радионова завоевала золото Универсиады

АЛМА-АТА, 2 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладательница серебряной медали чемпионата мира 2012 года россиянка Алена Леонова считает, что на Универсиаде в Алма-Ате сумела показать один из лучших для себя в этом сезоне прокат произвольной программы. Об этом фигуристка сообщила ТАСС.