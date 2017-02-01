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1 февраля 2017, 20:30 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристка Костнер перед ЧМ-2017 проведет тренировки под руководством Николь

Итальянская фигуристка Каролина Костнер проведет занятия с известным канадским хореографом Лори Николь перед чемпионатом мира 2017 года, заявил агентству «Р-Спорт» тренер спортсменки Алексей Мишин.

На чемпионате Европы-2017 в чешской Остраве Костнер выиграла бронзовую медаль. Мировое первенство пройдет в Хельсинки с 29 марта по 2 апреля.

«Скоро Каролина отправится в Канаду, где будет накатывать программу с Лори Николь, — сказал Мишин по телефону. — Они не будут заниматься хореографией как таковой, а именно Каролина займется отработкой программы под руководством Николь».
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