Фигуристка Костнер перед ЧМ-2017 проведет тренировки под руководством Николь

На чемпионате Европы-2017 в чешской Остраве Костнер выиграла бронзовую медаль. Мировое первенство пройдет в Хельсинки с 29 марта по 2 апреля.

«Скоро Каролина отправится в Канаду, где будет накатывать программу с Лори Николь, — сказал Мишин по телефону. — Они не будут заниматься хореографией как таковой, а именно Каролина займется отработкой программы под руководством Николь».