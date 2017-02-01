Мишин: Туктамышева недаром обошла Радионову в техоценке короткого проката Универсиады

Чемпионка мира 2015 года Туктамышева идет второй по итогам короткого проката, прошедшего в среду в Алма-Ате, набрав 69,01 балла. Радионова опережает ее на 0,01 балла. Оценка за технику Радионовой составила 36,42 балла, Туктамышевой — 36,89.

«Хороший прокат, Лиза выглядела очень свежо и недаром обыграла Радионову в технической оценке, — сказал Мишин по телефону. — И только оплошность на двойном акселе, которую можно считать незакономерной, не позволила ей выиграть, в общем».

Туктамышева в текущем сезоне исполняет каскад «тройной тулуп — тройной тулуп», который большинство лидеров женского одиночного катания не использует в виду недостаточной стоимости. «Если исполнять (более дорогой) “тройной лутц — тройной тулуп”, а потом риттбергер — это практически то же самое, что и “тройной тулуп — тройной тулуп”, но с обособленным лутцем, — пояснил собеседник агентства. — А “тулуп-тулуп” смотрится в ее исполнении очень динамично — на “+2” (по системе GOE), а при удачном исполнении и на “+3”. Лиза прыгает мощно».

Вариант каскада «лутц-тулуп» и последующего флипа вместо нынешних сочетаний короткой программы фигуристки Мишин считает «подороже, но порискованнее».

«Потому что манера прыжков Туктамышевой носит рискованный характер. Если ее соперницы подползают к борту носом, встают на две ноги, прыгают первый и встают на месте, затем прыгают второй — и вновь на месте, то Лиза делает прыжки мощно и динамично. Человек с именем, если исполнит вымученный «лутц — тулуп» с места и просто приземлится на одну ногу, то получит «+2». А Лиза способна делать «тулуп-тулуп», пролетая полкатка. И тоже получает «+1», «+2». Культура судейства вращений и шагов достаточно совершенна, а прыжки оцениваются, к сожалению, по принципу «устоял — не устоял», — отметил Мишин.