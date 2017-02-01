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1 февраля 2017, 18:56 | Зимние: Фигурное катание | Sports.kz

Три казахстанские фигуристки квалифицировались в произвольную программу Универсиады-2017

Наши соотечественники продолжают успешное выступление на Зимней Универсиаде. В Ледовом Дворце «Алматы Арена» фигуристки соревновались в короткой программе.

В данном виде спорта честь страны защищали Айза Мамбекова, Жансая Адыханова и Вероника Шевелева. Все три казахстанские фигуристки квалифицировались в произвольную программу Зимней Универсиады.

Лучший результат из казахстанок в короткой программе показала Айза Мамбекова, которая, набрав 42.41 балла, и стала 16-й.

Жансая Адыханова квалифицировалась с 23-го места. Она набрала 32.37 балла.

А Вероника Шевелева, которая впервые выступила на мировом уровне, набрала 30.66 балла и квалифицировались в произвольную программу с 24-го места.

Соревнования фигуристок в короткой программе в прямом эфире транслировал Национальный телеканал «?аза?стан».

Завтра квалифицировавшиеся фигуристки выступят в произвольной программе. Данное художественное состязание Национальный телеканал «?аза?стан» покажет в прямом эфире. Начало трансляции в 16:55.

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