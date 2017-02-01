Три казахстанские фигуристки квалифицировались в произвольную программу Универсиады-2017

В данном виде спорта честь страны защищали Айза Мамбекова, Жансая Адыханова и Вероника Шевелева. Все три казахстанские фигуристки квалифицировались в произвольную программу Зимней Универсиады.



Лучший результат из казахстанок в короткой программе показала Айза Мамбекова, которая, набрав 42.41 балла, и стала 16-й.



Жансая Адыханова квалифицировалась с 23-го места. Она набрала 32.37 балла.



А Вероника Шевелева, которая впервые выступила на мировом уровне, набрала 30.66 балла и квалифицировались в произвольную программу с 24-го места.



Соревнования фигуристок в короткой программе в прямом эфире транслировал Национальный телеканал «?аза?стан».



Завтра квалифицировавшиеся фигуристки выступят в произвольной программе. Данное художественное состязание Национальный телеканал «?аза?стан» покажет в прямом эфире. Начало трансляции в 16:55.