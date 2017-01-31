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31 января 2017, 18:26 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Плющенко: Медведева может завоевать не одно золото Олимпийских игр

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко поделился мнением относительно двукратной чемпионки Европы, чемпионки мира Евгении Медведевой.

Евгения Медведева (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве. Увеличить
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© РИА "Новости"

«У неё великолепный каскад, отточенные вращения, яркая харизма и замечательная хореография. Мне не за что критиковать её. Пожелал бы ей спортивного долголетия, чтобы она радовала болельщиков, тренерский штаб и саму себя своей работой на льду. Хочется, чтобы Евгения покоряла нас на каждом соревновании.

Впереди Олимпиада, и я надеюсь, что она не уйдёт после неё, а продолжит выступать. Ей по силам выиграть не одну золотую медаль Олимпийских игр», — приводит слова Плющенко RT на русском.
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