Плющенко: Медведева может завоевать не одно золото Олимпийских игр

«У неё великолепный каскад, отточенные вращения, яркая харизма и замечательная хореография. Мне не за что критиковать её. Пожелал бы ей спортивного долголетия, чтобы она радовала болельщиков, тренерский штаб и саму себя своей работой на льду. Хочется, чтобы Евгения покоряла нас на каждом соревновании.



Впереди Олимпиада, и я надеюсь, что она не уйдёт после неё, а продолжит выступать. Ей по силам выиграть не одну золотую медаль Олимпийских игр», — приводит слова Плющенко RT на русском.