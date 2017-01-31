Евгения Медведева: Смущаюсь при словах, что я лучшая фигуристка в истории

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Главной героиней прошедшего чемпионата Европы по фигурному катанию стала Евгения Медведева, выигравшая золото с мировым рекордом. В интервью АиФ.ru 17-летняя чемпионка рассказала о победе в Остраве и подготовке к чемпионату мира.

Николай Чегорский, АиФ.ru: Устали после такого триумфального выступления?

Евгения Медведева: Если честно, больше устала от перелета, а от чемпионата Европы получила колоссальное удовольствие. Наверное, там я больше зарядилась энергией, чем устала. Не скажу, что турнир получился для меня легким, но удовлетворение от него огромное.

— Легендарный тренер Татьяна Тарасова восторгалась вашим выступлением и рассказала, что никогда в жизни не видела фигуристки сильнее. Как реагируете на такую похвалу?

— Мне безумно приятно, когда такие слова произносятся в мой адрес. Но я очень часто вообще не воспринимаю похвалу и не могу с этим согласиться потому, что… (прячет лицо) я очень смущаюсь.

— В произвольной программе вы даже позволили себе баловство и совершили дополнительный элемент, хотя знали, что он не будет засчитан судьями. Это было сделано для того, чтобы показать свое превосходство над соперницами?

— Скорее это было просто небольшое развлечение для меня.

— То есть чемпионат Европы настолько проходной для вас, что можете устраивать такие развлечения во время официального проката?

— Я бы так не сказала. Любое соревнование для меня большой вызов, и я отношусь к нему со всей серьезностью. Но я никогда не заморачиваюсь насчет масштаба соревнования — просто хочу выходить на лед и показывать хорошее катание. Поскольку я понимала, что вся моя произвольная программа до последнего прыжка была исполнена чисто, то поняла — можно позволить себе некое излишество на льду.

— Есть мнение, что из-за вас, совершающей невиданные прыжки и каскады, стоит поменять правила фигурного катания. Согласны с этим?

— Существует достаточно много элементов, которые я не делаю: каскад с тройным лутцем или каскад с тройным риттбергером. Поэтому даже не задумывалась о том, чтобы изменять правила.

— Два года подряд вы приезжаете на каждый старт и побеждаете. Как сохранить такую же форму до Олимпиады в Корее?

— Я стараюсь жить сегодняшним днем и загадывать на год вперед я не буду. Впереди и чемпионат мира, и два чемпионата России, один из которых состоится как раз накануне Олимпиады. Перед чемпионатом мира, который пройдет в Хельсинки в апреле, у меня будет небольшой перерыв в плане соревнований. Тренировки, естественно, прекращать не буду. Поэтому главное сохранить отличное настроение.

— Российское женское фигурное катание — сильнейшее в мире?

— Думаю, что нет смысла спорить с этим. Русские девочки одни из самых сильных фигуристок. Но, несмотря на это соперничество, конкуренция очень высока. Прекрасно выступают японки, американки, канадки и другие.

— Какие теперь ближайшие планы?

— Первого числа у меня сочинение по русскому языку.

— У вас еще остается время на учебу?

— Конечно. Обычно я два-три раза в неделю посещаю занятия. Но чаще приходится учиться с преподавателем индивидуально. Поскольку не так много выходных, чтобы ходить в школу.

— Помимо журналистов, родных и одноклассников по школе «Самбо-70» в аэропорте вас встречала еще и собака. Ваша?

— Да, это мой французский бульдог Джерри.

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— Почему не взяли его с собой на чемпионат Европы?

— Это вполне нормально для фигурного катания. Знаю спортсменов, которые берут с собой на соревнования домашних животных. Но у меня не болонка или чихуахуа, а бульдог. Понимала, что во время чемпионата Европы просто не останется времени за ним ухаживать. Все эти дни я жила по графику отель — ледовый дворец — отель.

— А как же традиционный банкет по окончанию чемпионата Европы?

— Да, он прошел просто великолепно: мы очень много танцевали на нем.

— Кто лучше всех танцует в нашей сборной?

— Вообще логично, что все фигуристы очень хорошо танцуют. Но мне больше всего на танцполе понравилась Катя Боброва.