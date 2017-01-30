Турнир танцоров на ЧЕ по фигурному катанию омрачился скандалом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Женское одиночное катание, пожалуй, единственный вид, где никто не сомневался в успехе России. Все прошло, как и было запланировано?

— Конечно. Наши девочки — абсолютно фантастические фигуристки. И Женя Медведева, и Аня Погорилая показали замечательное катание. Женя очень уверенно выступает, и будем надеяться, что в будущем сохранит стабильность.

Думаю, что в ближайшие годы на ее лидерство никто не посягнет.

— Как оцените дебют Марии Сотсковой?

— Она не откаталась в свою силу, но это был ее дебют и она еще очень юная.

— Одной из главных тем этого чемпионата было возвращение Каролины Костнер. Вам понравилось?

— Замечательный прокат был в ее исполнении. Итальянку сейчас тренирует Алексей Мишин, и он как всегда лучшим образом продемонстрировал свои выдающиеся тренерские качества.

фоторепортаж Медведева стала двукратной чемпионкой Европы по фигурному катанию Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала золотую медаль чемпионата Европы 2017 года, который проходит в чешской Остраве.

— Сможет ли она в свои 29 лет прибавить и в будущем побороться за более высокие места?

— До чемпионата Европы я не верила в то, что Костнер способна выйти на лед и показать такой хороший уровень.

Я очень люблю ее выступления и лично к ней хорошо отношусь, но женское фигурное катание настолько продвинулось вперед за годы ее отсутствия, что мне казалось это невозможным. Но после турнира стало понятно, что для нее это только начало.

Она же еще не поставила во второй половине программы сложные прыжки. Как только она это сделает, будет добавлен коэффициент и возрастут оценки. А еще она может сделать более сложный каскад в короткой программе. То есть у нее еще есть куда двинуться, и она вполне способна это сделать.

— Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали чемпионами Европы. Ранее они победили в финале Гран-при. Каковы их шансы на предстоящем чемпионате мира?

— Я очень рада за них, и это была абсолютно заслуженная победа. Даже нечего больше сказать — у них было все идеально.

— Ксения Столбова и Федор Климов не дотянулись до пьедестала. Это сказываются последствия травмы?

— Очень жалко, что они не откатались, как могли, но надеюсь, что их это не сломает. И тут нет сомнений, что травма Ксении до сих пор сказывается на их выступлении — ребята все еще выбираются из этого.

Программы у них замечательные, особенно произвольная — это произведение искусства. Поэтому когда они оправятся от всех невзгод, то будут очень высоко.

— Всех поразили бронзовые призеры французы Ванесса Джеймс / Морган Сипре. Они могут стать опасными для нас соперниками в будущем?

— Да, он подбираются и очень быстро растут. По ним заметно, как они целенаправленно идут к своей мечте. Партнерша стала заметно стройнее, потому что потребовалось делать четверной выброс. Они предлагают много интересных и необычных элементов, и видно, что они не только хотят забраться на вершину, но и вполне могут это сделать.

фоторепортаж Тарасова и Морозов победили на ЧЕ по фигурному катанию Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли соревнования спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве.

— Что же произошло в танцах?

— Мы могли быть вторыми и третьими на пьедестале почета в танцах на льду, если бы этим занимались. У нас продвигают только первые пары, а вторая и третья оказались абсолютно брошены. Ведь что произошло? Бились за то, чтобы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали первыми.

Ни для кого не секрет, что существуют технологии, как можно бороться за места, особенно в танцах.

А мы представляли интересы только первой пары, а надо было бороться за две, и тогда бы мы взяли две медали. Итальянский дуэт, который стал вторым, катался из рук вон плохо.

— Почему им поставили такую высокую оценку, хотя ошибка партнерши при твизле была видна невооруженным глазом?

— Потому что итальянская федерация работает над тем, чтобы две пары боролись за призы.

А получилось, что Александра Степанова и Иван Букин при прекрасном прокате оказались на пятом месте и пропустили вперед израильский дуэт. Израильтяне — хорошие ребята, но они еще недостаточно сильны. Как можно было их пропустить вперед? А второй итальянский дуэт проиграл только потому, что упал. А наша третья пара не справилась с этой нервозной обстановкой — Никита Кацалапов сорвался, не выдержав накала после короткой программы, где им с Викторией Синициной поставили очень низкие оценки. Это все было спланировано. Некая коалиция — и я не боюсь про это говорить — массированно пошла на определенные действия.

То, что было в танцах на льду, можно назвать только безобразием.

После первого дня соревнований вдруг стали менять итоговый протокол. Сразу стало понятно, как судили: вдруг оказалось, что итальянцам что-то лишнее дали, и пришлось снимать баллы. На мой взгляд, был заговор против Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, которые якобы всем надоели. Фантастические замечательные французы вдруг получают незаслуженно низкие оценки.

Это говорит о том, что пытались сделать искусственную революцию. А при таких событиях щепки летят, и, к сожалению, щепками оказались две наши пары, особенно Степанова / Букин.

А Синицина с Кацалаповым очень плохо прокатали произвольный танец — они не выдержали и сломались.

— У нас сразу две медали у мужчин — серебро и бронза, и это большой успех. Как оцениваете перспективы побороться с Хавьером Фернандесом?

— Я очень рада за Максима Ковтуна, который показал хорошее катание.

Михаил Коляда не сделал всего, что он умеет, и откатался не очень хорошо. Если бы он выжал из себя 100%, то смог бы даже бороться с Фернандесом, который не показал в этот раз чистого проката.