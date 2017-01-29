Абсолютное совершенство Медведевой
Обозреватель «СЭ» подводит итог чемпионата Европы в Остраве.
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Из двух золотых, двух серебряных и двух бронзовых наград, завоеванных в Остраве российскими фигуристами, одна медаль стоит особняком. Медаль Евгении Медведевой, второй раз подряд выигравшей европейское первенство в женском одиночном катании и не допустившей в двух своих выступлениях в Остраве ни единой ошибки.
«Уникальное явление» — эта характеристика, пожалуй, применительно к Медведевой наиболее распространена. В истории фигурного катания было немало примеров, когда спортсмен выигрывал те или иные соревнования с безупречным катанием — как это сделал на Играх в
Медведева же демонстрирует невиданную доселе стабильность, выигрывая абсолютно все соревнования на протяжении второго сезона подряд. Столь продолжительной серии безошибочных выступлений не случалось за всю историю фигурного катания ни с кем и никогда.
Неудивительно, что сильнее всего спортсменке поклоняются в Японии: абсолютное совершенство, чего бы оно ни касалось, приравнено в этой стране почти к религии. Интересно другое: точно так же в свое время японцы относились к одной из самых уникальных одиночниц мира Мао Асаде: с виду — маленькой и беззащитной, с идеальной по японским меркам фигурой, с правильными классическими чертами лица, кроткой и благовоспитанной, но в то же время очень сильной и умеющей за себя постоять. И абсолютно недосягаемой — для понимания. Однако
В отношении Медведевой сейчас разворачивается очень схожая история: мир искренне восхищается российской спортсменкой, еще не переросшей рамки тинейджерства, но это восхищение жестоко: уникальную фигуристку непрерывно рассматривают во всех ракурсах подобно тому, как рассматривали бы свернувшегося в клубок живого броненосца, рассуждая вслух, есть ли у него уязвимые места, или нет.
На первый взгляд, таких мест у Медведевой нет. Более того, она и сама понимает это — иначе вряд ли бы позволила себе начать хулиганить, вставляя в произвольную программу «лишние» каскады и зная, что эти прыжки не будут засчитаны. Ведь и без этого каждый новый результат почти всегда автоматически попадает в перечень неофициальных мировых рекордов.
Комментируя выступление россиянки в Остраве, ее постановщик Илья Авербух сказал, что сознательно нарушая правила уже второй раз подряд Женя словно показывает, что существующие рамки давно уже стали ей тесны. И что она может гораздо больше, чем дозволено.
Но вот парадокс: рассуждая о том, как она могла бы усложнить свою программу, Медведева сказала в Остраве:
— Я могу сделать каскад с риттбергером — это намного сложнее, чем каскад с тулупом. Я делала и «флип-риттбергер», и «лутц-риттбергер», и «сальхов-риттбергер». На этапе «Гран-при» в Канаде сделала на тренировке «флип-тулуп-риттбергер» — даже видео
Ни один из этих каскадов тем не менее пока еще не был показан спортсменкой в соревнованиях. Ее нынешние программы — как кокон. Привычный, уютный, а главное — надежно защищающий от соперников.
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