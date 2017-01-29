Абсолютное совершенство Медведевой

Из двух золотых, двух серебряных и двух бронзовых наград, завоеванных в Остраве российскими фигуристами, одна медаль стоит особняком. Медаль Евгении Медведевой, второй раз подряд выигравшей европейское первенство в женском одиночном катании и не допустившей в двух своих выступлениях в Остраве ни единой ошибки.

«Уникальное явление» — эта характеристика, пожалуй, применительно к Медведевой наиболее распространена. В истории фигурного катания было немало примеров, когда спортсмен выигрывал те или иные соревнования с безупречным катанием — как это сделал на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин. Из более поздних примеров — прокат олимпийского чемпиона Сочи Юдзуру Ханю, пусть и на менее значимых соревнованиях — в финале «Гран-при"-2015. Но сам факт, что выступления, подобные олимпийскому ягудинскому, вспоминают до сих пор, говорит о многом. Нечастое явление, словом.

Медведева же демонстрирует невиданную доселе стабильность, выигрывая абсолютно все соревнования на протяжении второго сезона подряд. Столь продолжительной серии безошибочных выступлений не случалось за всю историю фигурного катания ни с кем и никогда.

Неудивительно, что сильнее всего спортсменке поклоняются в Японии: абсолютное совершенство, чего бы оно ни касалось, приравнено в этой стране почти к религии. Интересно другое: точно так же в свое время японцы относились к одной из самых уникальных одиночниц мира Мао Асаде: с виду — маленькой и беззащитной, с идеальной по японским меркам фигурой, с правильными классическими чертами лица, кроткой и благовоспитанной, но в то же время очень сильной и умеющей за себя постоять. И абсолютно недосягаемой — для понимания. Однако по-настоящему любить Асаду, а не только восхищаться ей, болельщики стали лишь тогда, когда кумир стал проигрывать. Это тоже было очень по-японски — всем сердцем поддерживать спортсмена, стремящегося вновь и вновь преодолеть препятствие даже тогда, когда окружающие считают это совершенно нереальным.

В отношении Медведевой сейчас разворачивается очень схожая история: мир искренне восхищается российской спортсменкой, еще не переросшей рамки тинейджерства, но это восхищение жестоко: уникальную фигуристку непрерывно рассматривают во всех ракурсах подобно тому, как рассматривали бы свернувшегося в клубок живого броненосца, рассуждая вслух, есть ли у него уязвимые места, или нет.

На первый взгляд, таких мест у Медведевой нет. Более того, она и сама понимает это — иначе вряд ли бы позволила себе начать хулиганить, вставляя в произвольную программу «лишние» каскады и зная, что эти прыжки не будут засчитаны. Ведь и без этого каждый новый результат почти всегда автоматически попадает в перечень неофициальных мировых рекордов.

Комментируя выступление россиянки в Остраве, ее постановщик Илья Авербух сказал, что сознательно нарушая правила уже второй раз подряд Женя словно показывает, что существующие рамки давно уже стали ей тесны. И что она может гораздо больше, чем дозволено.

Но вот парадокс: рассуждая о том, как она могла бы усложнить свою программу, Медведева сказала в Остраве:

— Я могу сделать каскад с риттбергером — это намного сложнее, чем каскад с тулупом. Я делала и «флип-риттбергер», и «лутц-риттбергер», и «сальхов-риттбергер». На этапе «Гран-при» в Канаде сделала на тренировке «флип-тулуп-риттбергер» — даже видео где-то есть, по-моему.