Фигуристка Погорилая считает Костнер эталоном, но не хочет ей подражать
Российская фигуристка Анна Погорилая заявила в интервью агентству «Р-Спорт», что не хочет подражать итальянке Каролине Костнер, хоть и считает ее эталоном.
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Пятикратная чемпионка Европы Костнер, вернувшаяся на лед после дисквалификации, стала бронзовым призером европейского первенства, прошедшего в Чехии. Погорилая завоевала серебряную медаль.
«Я очень счастлива за Каролину, рада, что она вернулась и в такой форме! Она же считается эталоном женского катания. И для меня тоже она — эталон. Но она же не родилась такой, она тоже работала над этим. Значит, можно этого достичь», — сказала Погорилая.
«Здесь я видела только ее короткую программу. Наблюдала за ней, конечно. Даже на
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