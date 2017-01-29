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29 января 2017, 16:00 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристка Погорилая считает Костнер эталоном, но не хочет ей подражать

Российская фигуристка Анна Погорилая заявила в интервью агентству «Р-Спорт», что не хочет подражать итальянке Каролине Костнер, хоть и считает ее эталоном.

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© РИА "Новости"

Пятикратная чемпионка Европы Костнер, вернувшаяся на лед после дисквалификации, стала бронзовым призером европейского первенства, прошедшего в Чехии. Погорилая завоевала серебряную медаль.

«Я очень счастлива за Каролину, рада, что она вернулась и в такой форме! Она же считается эталоном женского катания. И для меня тоже она — эталон. Но она же не родилась такой, она тоже работала над этим. Значит, можно этого достичь», — сказала Погорилая.

«Здесь я видела только ее короткую программу. Наблюдала за ней, конечно. Даже на пресс-конференцию она приходит по-особенному — так элегантно и спокойно! Но я не могу сказать, что хочу быть как она. Я — это я. Понимаю, что не хочу и не могу копировать людей», — добавила фигуристка.
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